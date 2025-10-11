El precio en vivo de RHEA hoy es de 0.02373 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de RHEA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de RHEA en MEXC ahora.El precio en vivo de RHEA hoy es de 0.02373 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de RHEA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de RHEA en MEXC ahora.

Precio de RHEA(RHEA)

Precio en vivo de 1 RHEA en USD:

$0.02373
$0.02373$0.02373
-14.27%1D
USD
Gráfico de precios en vivo de RHEA (RHEA)
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:10:33 (UTC+8)

Información del precio (USD) de RHEA (RHEA)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.022
$ 0.022$ 0.022
24H Mín
$ 0.03325
$ 0.03325$ 0.03325
24H Máx

$ 0.022
$ 0.022$ 0.022

$ 0.03325
$ 0.03325$ 0.03325

$ 0.11587934887394663
$ 0.11587934887394663$ 0.11587934887394663

$ 0.022787278994626334
$ 0.022787278994626334$ 0.022787278994626334

+0.67%

-14.27%

-14.03%

-14.03%

El precio en tiempo real de RHEA (RHEA) es de $ 0.02373. Durante las últimas 24 horas, RHEA se ha operado entre un mínimo de $ 0.022 y un máximo de $ 0.03325, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de RHEA es de $ 0.11587934887394663, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.022787278994626334.

En términos de rendimiento a corto plazo, RHEA ha cambiado en un +0.67% en la última hora, -14.27% en 24 horas y -14.03% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de RHEA (RHEA)

No.1463

$ 4.75M
$ 4.75M$ 4.75M

$ 184.33K
$ 184.33K$ 184.33K

$ 23.73M
$ 23.73M$ 23.73M

200.00M
200.00M 200.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.00%

NEAR

La capitalización de mercado actual de RHEA es de $ 4.75M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 184.33K. El suministro circulante de RHEA es de 200.00M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.73M.

Historial de precios de RHEA (RHEA) en USD

Siga los cambios de precios de RHEA para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ -0.0039499-14.27%
30 Días$ -0.01442-37.80%
60 Días$ -0.0421-63.96%
90 Días$ +0.01873+374.60%
Cambio de precio de RHEA hoy

Hoy, RHEA registró un cambio de $ -0.0039499 (-14.27%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de RHEA en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió $ -0.01442 (-37.80%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de RHEA en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, RHEA experimentó un cambio de $ -0.0421 (-63.96%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de RHEA en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió $ +0.01873 (+374.60%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de RHEA (RHEA)?

Consulta la página Historial de precios de RHEA ahora.

Qué es RHEA (RHEA)

Rhea Finance es la columna vertebral de DeFi en NEAR y una plataforma de liquidez con abstracción de cadena para Bitcoin, NEAR y otros activos principales. Rhea surge de la fusión de Ref Finance (el DEX más grande de NEAR) y Burrow Finance (el principal mercado monetario de NEAR), formando un protocolo DeFi unificado que asegura más de $250 millones en TVL, donde los usuarios pueden intercambiar, prestar, pedir prestado y generar rendimientos, todo en un solo lugar. Como pilar del ecosistema DeFi de NEAR, Rhea también desempeña un papel clave en la estrategia de abstracción de cadena de NEAR.

RHEA está disponible en MEXC, lo que te ofrece la comodidad de comprar, mantener, transferir y hacer staking del token directamente en nuestra plataforma. Ya seas un inversionista experimentado o un principiante en el mundo de las criptomonedas, MEXC te brinda una interfaz amigable y una variedad de herramientas para gestionar tus inversiones en RHEA de manera efectiva. Para obtener información más detallada sobre este token, te invitamos a visitar nuestra página de introducción a activos digitales.

Además, puedes:
- Consultar la disponibilidad de staking de RHEA para descubrir cómo obtener recompensas por tus activos.
- Leer reseñas y análisis sobre RHEA en nuestro blog para mantenerte al tanto de las últimas tendencias del mercado y el análisis de los expertos.

Nuestros recursos integrales están diseñados para que tu experiencia de compra de RHEA sea fluida e informada, asegurando que tengas todas las herramientas y conocimientos necesarios para invertir con confianza.

Predicción del precio de RHEA (USD)

¿Cuánto valdrá RHEA (RHEA) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos RHEA (RHEA) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre RHEA.

¡Consulta la predicción del precio de RHEA ahora!

Tokenómica de RHEA (RHEA)

Entender la tokenómica de RHEA (RHEA) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de RHEA!

Cómo comprar RHEA (RHEA)

¿Buscas cómo comprar RHEA? ¡El proceso es sencillo y sin complicaciones! Puedes adquirir RHEA en MEXC siguiendo nuestra guía paso a paso sobre cómo comprar. Te ofrecemos instrucciones detalladas y tutoriales en video que te mostrarán cómo registrarte en MEXC y utilizar las diversas opciones de pago disponibles.

RHEA a monedas locales

RHEA Recurso

Para conocer RHEA más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial RHEA
Explorador de bloques

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre RHEA

¿Cuánto vale RHEA (RHEA) hoy?
El precio en vivo de RHEA en USD es de 0.02373 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de RHEA en USD?
El precio actual de RHEA en USD es de $ 0.02373. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de RHEA?
La capitalización de mercado de RHEA es de $ 4.75M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de RHEA?
El suministro circulante de RHEA es de 200.00M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de RHEA?
RHEA alcanzó un precio ATH de 0.11587934887394663 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de RHEA?
RHEA vio un precio ATL de 0.022787278994626334 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de RHEA?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para RHEA es de $ 184.33K USD.
¿RHEA subirá más este año?
El precio de RHEA podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de RHEA para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 13:10:33 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para RHEA (RHEA)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
10-10 18:12:00Actualizaciones de la Industria
Los tokens del sector de privacidad continúan en alza, ZEC sube más del 52% en 24 horas
10-09 22:09:00Actualizaciones de la Industria
La exposición a ETF de Bitcoin y derivados aumenta en $7.75 mil millones en una sola semana, el mayor incremento desde 2025
10-09 06:24:00Actualizaciones de la Industria
Los índices bursátiles estadounidenses caen en picado, las acciones cripto bajan en toda la línea, Bitcoin cae por debajo de los $122,000
10-09 00:05:00Actualizaciones de la Industria
Se reanudaron las retiradas de Bitcoin, con una salida neta de 12.344,33 BTC de CEX en las últimas 24 horas
10-08 11:51:08Actualizaciones de la Industria
Los tokens del Ecosistema BSC continúan aumentando, FORM sube más del 20% en 24h
10-08 03:05:00Actualizaciones de la Industria
$364 millones liquidados en todo el mercado en las últimas 24 horas, principalmente posiciones short

Noticias Destacadas

¿Por qué tantas personas siguen perdiendo dinero en un mercado alcista?

October 6, 2025

El Auge de las Redes Bitcoin de Capa 2: Entendiendo la Tecnología que Está Moldeando el Futuro de Bitcoin en 2025

October 6, 2025

Altcoins en 2025: Cuando TOTAL3 Alcance Nuevos Máximos pero Tu Portafolio No se Mueve

October 5, 2025
Ver Más

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión.

