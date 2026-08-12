Precio de Hegic hoy

El precio actual de Hegic (HEGIC) hoy es $ 0.01369633, con una variación del 2.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HEGIC a USD es $ 0.01369633 por HEGIC.

Hegic actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,760,602, con un suministro circulante de 1.08B HEGIC. Durante las últimas 24 horas, HEGIC cotiza entre $ 0.01369643 (bajo) y $ 0.01423542 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.642093, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.0048443.

En el corto plazo, HEGIC experimentó un cambio de -0.01% en la última hora y de -2.28% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 11.98.

Información del mercado de Hegic (HEGIC)

Cap de mercado $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Volumen (24H) $ 11.98$ 11.98 $ 11.98 Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.76M$ 14.76M $ 14.76M Suministro de Circulación 1.08B 1.08B 1.08B Suministro total 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0 1,077,684,725.0

La capitalización de mercado actual de Hegic es de $ 14.76M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 11.98. El suministro circulante de HEGIC es de 1.08B, con un suministro total de 1077684725.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.76M.