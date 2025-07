COW

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

NombreCOW

PuestoNo.240

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)6.42%

Suministro de circulación491,077,805.930165

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.491%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico1.2067017788875543,2024-12-25

Precio más bajo0.04017878128090094,2022-11-09

Blockchain públicaETH

