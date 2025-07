CETUS

Cetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

NombreCETUS

PuestoNo.360

Cap. de mercado$0.00

Cap. de mercado totalmente diluida$0.00

Cuota de mercado%

Vol. de operaciones/Cap. de mercado (24 h)5.85%

Suministro de circulación821,014,492

Suministro máx.1,000,000,000

Suministro total1,000,000,000

Tasa de circulación0.821%

Fecha de emisión--

El precio al que el activo fue emitido por primera vez--

Máximo histórico0.4923777683386451,2024-11-10

Precio más bajo0.02679612372711401,2023-06-12

Blockchain públicaSUI

IntroducciónCetus is a pioneer DEX and concentrated liquidity protocol focusing on Move-based ecosystems like Sui and Aptos. It works as a crucial part of the ecosystem infrastructure to satisfy the comprehensive needs of traders, LPs, developers and derivatives products, driven by the increasing population of DeFi.

Sector

Redes sociales

etfindex:mc_etfindex_sourceAviso de riesgos: Los datos proporcionados por cmc no deben considerarse como asesoramiento de inversión.