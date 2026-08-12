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El precio actual de Momentum hoy es 0.2049 EUR. La capitalización de mercado de MMT es 41,819,152.3776 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de MMT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Momentum hoy es 0.2049 EUR. La capitalización de mercado de MMT es 41,819,152.3776 EUR. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de MMT a EUR, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Momentum(MMT)

Precio en vivo de 1 MMT en EUR:

€0.176472
€0.176472€0.176472
-7.23%1D
EUR
Gráfico de precios en vivo de Momentum (MMT)
Última actualización de la página: 2026-08-12 08:18:45 (UTC+8)

Precio de Momentum hoy

El precio actual de Momentum (MMT) hoy es € 0.2049, con una variación del 7.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MMT a EUR es € 0.2049 por MMT.

Momentum actualmente está en el puesto #635 por capitalización de mercado en € 41.82M, con un suministro circulante de 204.10M MMT. Durante las últimas 24 horas, MMT cotiza entre € 0.203 (bajo) y € 0.2427 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 3.58041274023799232, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0857708970113184878.

En el corto plazo, MMT experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +32.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 142.83K.

Información del mercado de Momentum (MMT)

No.635

€ 41.82M
€ 41.82M€ 41.82M

€ 142.83K
€ 142.83K€ 142.83K

€ 204.90M
€ 204.90M€ 204.90M

204.10M
204.10M 204.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

20.40%

SUI

La capitalización de mercado actual de Momentum es de € 41.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 142.83K. El suministro circulante de MMT es de 204.10M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 204.90M.

Historial de precios de Momentum EUR

Rango de precios en 24 horas:
€ 0.203
€ 0.203€ 0.203
24H Mín
€ 0.2427
€ 0.2427€ 0.2427
24H Máx

€ 0.203
€ 0.203€ 0.203

€ 0.2427
€ 0.2427€ 0.2427

€ 3.58041274023799232
€ 3.58041274023799232€ 3.58041274023799232

€ 0.0857708970113184878
€ 0.0857708970113184878€ 0.0857708970113184878

+0.19%

-7.23%

+32.62%

+32.62%

Historial de precios de Momentum (MMT) en EUR

Siga los cambios de precios de Momentum para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:

PeríodoCambio (EUR)Cambio (%)
Hoy€ -0.013753-7.23%
30 Días€ +0.0341+19.96%
60 Días€ +0.0887+76.33%
90 Días€ +0.0743+56.89%
Cambio de precio de Momentum hoy

Hoy, MMT registró un cambio de € -0.013753 (-7.23%), reflejando su última actividad en el mercado.

Cambio de precio de Momentum en 30 días

En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.0341 (+19.96%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.

Cambio de precio de Momentum en 60 días

Ampliando la vista a 60 días, MMT experimentó un cambio de € +0.0887 (+76.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.

Cambio de precio de Momentum en 90 días

Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0743 (+56.89%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.

¿Quieres desbloquear el historial de precios de todos los tiempos y los movimientos del precio de Momentum (MMT)?

Consulta la página Historial de precios de Momentum ahora.

Análisis de Momentum

Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Momentum, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.

Tendencia actual del mercado de Momentum: ¿alcista o bajista?

Sentimiento general actual en el mercado de MMT: bajista, alcista 35% | bajista 65%;

Dimensión del indicadorConclusión del modeloProporción/umbralExplicación sencilla
KDJCruz de la muerteK < DEl impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
StochRSI< 20Zona de sobreventaEl corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
Grupo MA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
Grupo EMA0 Comprar0‑20% VentaTodas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
MACDCruz de la muerteDIF < DEAEstá surgiendo un impulso bajista.
BOLL (20,2)Medio < Precio ≤ SuperiorEntre la banda media y la superiorRelativamente fuerte, pero no extremo.
RSI (14)Neutral30‑70Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
Punto de pivotePrecio > R2Por encima de R2Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.

MMT_USDT se encuentra en el período de 4 horas, cotizando a un precio actual de 0.2116, por encima del punto clave R2 situado en 0.2091. El precio ha abandonado la zona central de 0.1991 y ha entrado en un rango alcista superior. Sin embargo, la estructura alcista no cuenta con la confirmación del sistema de medias móviles, mientras que la proporción de órdenes de compra es cero, lo que indica una falta de soporte fundamental. El indicador MACD muestra una configuración de cruce negativo, señalando una corrección descendente en el impulso a corto plazo. Por su parte, el RSI se sitúa en una zona neutral, lo que sugiere un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Tanto el KDJ como el StochRSI no han generado señales de resonancia, lo que refuerza la idea de una dinámica de mercado sin claros signos de fortaleza o debilidad. Además, la volatilidad permanece dentro de niveles normales, sin evidencias de expansiones ni contracciones extremas. En cuanto a los niveles técnicos, el último nivel de referencia cercano se ubica en el punto R2, a 0.2091, distante apenas 0.0025 del precio actual. Este nivel ya ha pasado a convertirse en una línea de defensa inmediata. Hacia abajo, el primer nivel de interés está en la zona central de 0.1991, a 0.0125 del precio actual. Más adelante, el nivel de referencia más lejano corresponde al punto S1, ubicado en 0.1932, a 0.0184 del precio actual. Finalmente, el punto S2, situado en 0.1891, constituye el límite inferior a largo plazo.

Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.

¿Qué factores influyen en los precios de Momentum?

Varios factores clave influyen en los precios de las criptomonedas de Momentum (MMT):

1. Sentimiento del mercado y confianza de los inversores
2. Volumen de operaciones y niveles de liquidez
3. Tendencias generales del mercado de criptomonedas y correlación con Bitcoin
4. Patrones de análisis técnico e indicadores de momentum
5. Noticias y desarrollos relacionados con el proyecto
6. Anuncios regulatorios que afectan a los mercados de criptomonedas
7. Tasas de adopción y casos de uso en el mundo real
8. Dinámica de la oferta de tokens y tokenomics
9. Listados en exchanges y alianzas estratégicas
10. Condiciones económicas más amplias y apetito por el riesgo

¿Por qué la gente quiere saber el precio de Momentum hoy?

Las personas quieren conocer el precio de Momentum (MMT) hoy por varias razones clave: tomar decisiones comerciales informadas, gestionar carteras y determinar el momento adecuado para entrar o salir del mercado. Los datos de precios en tiempo real ayudan a los inversores a evaluar la rentabilidad, seguir el rendimiento frente a otros activos y ejecutar estrategias basadas en las condiciones actuales del mercado y las tendencias de volatilidad.

Predicción de precios para Momentum

Predicción del precio de Momentum (MMT) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de MMT en 2030 es de € --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Momentum (MMT) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Momentum podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Momentum en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de MMT para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Momentum.

Cómo comprar e invertir Momentum en España

¿Listo para empezar con Momentum? Comprar MMT es rápido y fácil para principiantes en MEXC. Puedes empezar a operar al instante una vez que hayas realizado tu primera compra. Para obtener más información, consulta nuestra guía completa en cómo comprar Momentum. A continuación encontrarás un resumen rápido de 5 pasos para ayudarte a comenzar tu viaje de compra de Momentum (MMT).

Paso 1

Regístrate para obtener una cuenta y completa el KYC

Primero, regístrate y completa el proceso de KYC en MEXC. Puedes hacerlo desde el sitio web oficial de MEXC o la app de MEXC usando tu número de teléfono o correo electrónico.
Paso 2

Añade USDT, USDC o USDE a tu billetera

USDT, USDC y USDE facilitan el trading en MEXC. Puedes comprar USDT, USDC y USDE mediante transferencia bancaria, OTC u operaciones P2P.
Paso 3

Ir a la página de trading Spot

En el sitio web de MEXC, haz clic en Spot en la barra superior y busca tus tokens preferidos.
Paso 4

Elige tus tokens

Con más de -- tokens disponibles, puedes comprar fácilmente Bitcoin, Ethereum y tokens en tendencia.
Paso 5

Completa tu compra

Ingresa la cantidad de tokens o el equivalente en tu moneda local. Haz clic en Comprar, y se abonará Momentum instantáneamente en tu billetera.
Guía para comprar Momentum (MMT)

¿Qué puedes hacer con Momentum?

Poseer Momentum te permite abrir más puertas en términos de comprar y holdear. Puedes operar con BTC en cientos de mercados, obtener recompensas pasivas a través de productos flexibles de participación y ahorro, o aprovechar las herramientas de trading profesionales para hacer crecer tus activos. Tanto si eres un principiante o un inversor profesional y experimentado, MEXC facilita la maximización de tu potencial cripto. A continuación se muestran las cuatro formas principales en que puedes aprovechar al máximo tus tokens de Bitcoin

  • Explora el mercado spot de MEXC

    Explora el mercado spot de MEXC

    Opera más de 2,800 tokens con tarifas ultrabajas.

    Trading de futuros

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    Opera con un apalancamiento de hasta 500x y una gran liquidez.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Haz staking de tokens y gana increíbles airdrops.

    Premercado MEXC

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    Compra y vende nuevos tokens antes de su listado oficial.

Operar con tarifas extremadamente bajas en MEXC

Comprar Momentum (MMT) en MEXC se traduce en más valor por tu dinero. Como una de las plataformas de criptomonedas con las tarifas más bajas del mercado, MEXC te ayuda a reducir costos desde tu primera operación.

Tarifas de trading spot:
--
Maker
--
Taker
Tarifas de trading de futuros:
--
Maker
--
Taker

Consulta las tarifas de trading competitivas de MEXC

Además, puedes operar al contado una selección de tokens sin ninguna tarifa a través del Festival de 0 Tarifas de MEXC.

Qué es Momentum (MMT)

Momentum es el sistema operativo que impulsa la próxima era de las finanzas globales, donde los criptoactivos y los activos del mundo real se negocian sin interrupciones en una sola plataforma.

Momentum Recurso

Para conocer Momentum más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:

Libro blanco
Sitio Web Oficial Momentum
Explorador de bloques

Categoría :

Binance HODLer AirdropsBinance Wallet IDOCeFi

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Momentum

Última actualización de la página: 2026-08-12 08:18:45 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Momentum (MMT)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

Explorar más sobre Momentum

MMT USDT (trading de futuros)

Abre posiciones long o short de MMT con apalancamiento. Explora el trading de futuros MMTUSDT en MEXC y aprovecha los movimientos del mercado.

Opera Momentum (MMT) en los mercados de MEXC

Explora los mercados de spot y futuros, consulta el precio y volumen de Momentum en vivo y opera en directo.

Pares
Precio
Cambio en 24 h
Volumen en 24 h
MMT/USDT
€0.176214
€0.176214€0.176214
-7.24%
660.15K (USDT)
MMT/USDC
€0.175956
€0.175956€0.175956
-7.21%
266.41K (USDT)

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€0.00000€0.00000

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up

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€0.276576
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+221.60%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

€0.3292854
€0.3292854€0.3292854

-10.15%

The Toad Pepe

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TOAD

€0.0127194
€0.0127194€0.0127194

-19.83%

AurumX

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UMX

€0.0988828
€0.0988828€0.0988828

-34.21%

Top al alza

Las principales subidas de criptomonedas de hoy

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€0.005891
€0.005891€0.005891

+52.22%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

€0.000324134
€0.000324134€0.000324134

+42.22%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

€2.658002
€2.658002€2.658002

+27.71%

Aether Network

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AET

€0.011008
€0.011008€0.011008

+21.90%

Holoworld AI

Holoworld AI

HOLO

€0.0745964
€0.0745964€0.0745964

+17.42%

Aviso legal

Los precios de las criptomonedas están sujetos a grandes riesgos de mercado y a la volatilidad de los precios. Debe invertir en proyectos y productos con los que esté familiarizado y en los que entienda los riesgos que conllevan. Debe considerar cuidadosamente su experiencia de inversión, su situación financiera, sus objetivos de inversión y su tolerancia al riesgo y consultar a un asesor financiero independiente antes de realizar cualquier inversión. Este material no debe interpretarse como asesoramiento financiero. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de la rentabilidad futura. El valor de su inversión puede bajar o subir, y es posible que no recupere el importe invertido. Usted es el único responsable de sus decisiones de inversión. MEXC no se hace responsable de las pérdidas que pueda sufrir. Para más información, consulte nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo. Por favor, tenga también en cuenta que los datos relativos a la criptodivisa mencionada que se presentan aquí (como su precio actual en vivo) se basan en fuentes de terceros. Se le presentan "tal cual" y solo con fines informativos, sin representación ni garantía de ningún tipo. Los enlaces proporcionados a sitios de terceros tampoco están bajo el control de MEXC. MEXC no es responsable de la fiabilidad y exactitud de dichos sitios de terceros y de sus contenidos.

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