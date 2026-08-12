Precio de Momentum hoy

El precio actual de Momentum (MMT) hoy es € 0.2049, con una variación del 7.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MMT a EUR es € 0.2049 por MMT.

Momentum actualmente está en el puesto #635 por capitalización de mercado en € 41.82M, con un suministro circulante de 204.10M MMT. Durante las últimas 24 horas, MMT cotiza entre € 0.203 (bajo) y € 0.2427 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 3.58041274023799232, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0857708970113184878.

En el corto plazo, MMT experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +32.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 142.83K.

Información del mercado de Momentum (MMT)

Puesto No.635 Cap de mercado € 41.82M€ 41.82M € 41.82M Volumen (24H) € 142.83K€ 142.83K € 142.83K Cap. de mercado totalmente diluida € 204.90M€ 204.90M € 204.90M Suministro de Circulación 204.10M 204.10M 204.10M Suministro máx. 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Tasa de circulación 20.40% Blockchain pública SUI

La capitalización de mercado actual de Momentum es de € 41.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 142.83K. El suministro circulante de MMT es de 204.10M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 204.90M.