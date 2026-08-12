Precio de Momentum(MMT)
El precio actual de Momentum (MMT) hoy es € 0.2049, con una variación del 7.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de MMT a EUR es € 0.2049 por MMT.
Momentum actualmente está en el puesto #635 por capitalización de mercado en € 41.82M, con un suministro circulante de 204.10M MMT. Durante las últimas 24 horas, MMT cotiza entre € 0.203 (bajo) y € 0.2427 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en € 3.58041274023799232, mientras que el mínimo histórico fue € 0.0857708970113184878.
En el corto plazo, MMT experimentó un cambio de +0.19% en la última hora y de +32.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 142.83K.
No.635
20.40%
SUI
La capitalización de mercado actual de Momentum es de € 41.82M, con un volumen de trading en 24 horas de € 142.83K. El suministro circulante de MMT es de 204.10M, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 204.90M.
+0.19%
-7.23%
+32.62%
+32.62%
Siga los cambios de precios de Momentum para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ -0.013753
|-7.23%
|30 Días
|€ +0.0341
|+19.96%
|60 Días
|€ +0.0887
|+76.33%
|90 Días
|€ +0.0743
|+56.89%
Hoy, MMT registró un cambio de € -0.013753 (-7.23%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € +0.0341 (+19.96%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, MMT experimentó un cambio de € +0.0887 (+76.33%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.0743 (+56.89%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Sentimiento general actual en el mercado de MMT: bajista, alcista 35% | bajista 65%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|< 20
|Zona de sobreventa
|El corto plazo cae demasiado rápido, ten en cuenta la oportunidad de rebote.
|Grupo MA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|Grupo EMA
|0 Comprar
|0‑20% Venta
|Todas las MAs alineadas hacia abajo, a corto plazo significativamente por debajo del largo plazo.
|MACD
|Cruz de la muerte
|DIF < DEA
|Está surgiendo un impulso bajista.
|BOLL (20,2)
|Medio < Precio ≤ Superior
|Entre la banda media y la superior
|Relativamente fuerte, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|Precio > R2
|Por encima de R2
|Más caro que el rango reciente de "más caro", en territorio alto.
MMT_USDT se encuentra en el período de 4 horas, cotizando a un precio actual de 0.2116, por encima del punto clave R2 situado en 0.2091. El precio ha abandonado la zona central de 0.1991 y ha entrado en un rango alcista superior. Sin embargo, la estructura alcista no cuenta con la confirmación del sistema de medias móviles, mientras que la proporción de órdenes de compra es cero, lo que indica una falta de soporte fundamental. El indicador MACD muestra una configuración de cruce negativo, señalando una corrección descendente en el impulso a corto plazo. Por su parte, el RSI se sitúa en una zona neutral, lo que sugiere un equilibrio temporal entre los compradores y los vendedores. Tanto el KDJ como el StochRSI no han generado señales de resonancia, lo que refuerza la idea de una dinámica de mercado sin claros signos de fortaleza o debilidad. Además, la volatilidad permanece dentro de niveles normales, sin evidencias de expansiones ni contracciones extremas. En cuanto a los niveles técnicos, el último nivel de referencia cercano se ubica en el punto R2, a 0.2091, distante apenas 0.0025 del precio actual. Este nivel ya ha pasado a convertirse en una línea de defensa inmediata. Hacia abajo, el primer nivel de interés está en la zona central de 0.1991, a 0.0125 del precio actual. Más adelante, el nivel de referencia más lejano corresponde al punto S1, ubicado en 0.1932, a 0.0184 del precio actual. Finalmente, el punto S2, situado en 0.1891, constituye el límite inferior a largo plazo.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Momentum podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
|Información
|02-11 14:20:00
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En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
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|Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
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El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
|02-04 00:48:00
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$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
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Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
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El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally
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