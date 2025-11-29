Precio de Aster hoy

El precio actual de Aster (ASTER) hoy es $ 1.084, con una variación del 2.51% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ASTER a USD es $ 1.084 por ASTER.

Aster actualmente está en el puesto #36 por capitalización de mercado en $ 2.57B, con un suministro circulante de 2.37B ASTER. Durante las últimas 24 horas, ASTER cotiza entre $ 1.0612 (bajo) y $ 1.1268 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.419058923870731, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.08438718204444161.

En el corto plazo, ASTER experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de -8.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 10.02M.

Información del mercado de Aster (ASTER)

Puesto No.36 Cap de mercado $ 2.57B$ 2.57B $ 2.57B Volumen (24H) $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.67B$ 8.67B $ 8.67B Suministro de Circulación 2.37B 2.37B 2.37B Suministro máx. 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Suministro total 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Tasa de circulación 29.66% Cuota de mercado 0.08% Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de Aster es de $ 2.57B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 10.02M. El suministro circulante de ASTER es de 2.37B, con un suministro total de 8000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.67B.