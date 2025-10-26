grail (SN81) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 3.43 $ 3.43 $ 3.43 24H Tief $ 3.61 $ 3.61 $ 3.61 24H Hoch 24H Tief $ 3.43$ 3.43 $ 3.43 24H Hoch $ 3.61$ 3.61 $ 3.61 Allzeithoch $ 7.51$ 7.51 $ 7.51 Niedrigster Preis $ 1.92$ 1.92 $ 1.92 Preisänderung (1H) +0.12% Preisänderung (1T) +2.22% Preisänderung (7T) -3.47% Preisänderung (7T) -3.47%

Der Echtzeitpreis von grail (SN81) beträgt $3.54. In den letzten 24 Stunden wurde SN81 zwischen einem Tiefstpreis von $ 3.43 und einem Höchstpreis von $ 3.61 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SN81 liegt bei $ 7.51, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.92.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SN81 im letzten Stunde um +0.12%, in den letzten 24 Stunden um +2.22% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

grail (SN81) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 8.08M$ 8.08M $ 8.08M Umlaufangebot 2.28M 2.28M 2.28M Gesamtangebot 2,282,174.30828387 2,282,174.30828387 2,282,174.30828387

Die aktuelle Marktkapitalisierung von grail beträgt $ 8.08M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SN81 liegt bei 2.28M, das Gesamtangebot bei 2282174.30828387. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 8.08M.