Cofinex (CNX) Prisoplysninger (USD)

24-timers prisændringsområde: $ 0.253611 24H lav $ 0.281583 24H høj All Time High $ 0.500327 Laveste pris $ 0.04504196 Prisændring (1H) -0.82% Prisændring (1D) +0.02% Prisændring (7D) +43.39%

Cofinex (CNX) realtidsprisen er $0.278556. I løbet af de sidste 24 timer har CNX handlet mellem et lavpunkt på $ 0.253611 og et højdepunkt på $ 0.281583, hvilket viser aktiv markedsvolatilitet. CNXs højeste pris nogensinde er $ 0.500327, mens den laveste pris nogensinde er $ 0.04504196.

Når det gælder kortsigtet performance, CNX har ændret sig med -0.82% i løbet af den sidste time, +0.02% i løbet af 24 timer og +43.39% i løbet af de seneste 7 dage. Det giver dig et hurtigt overblik over den seneste prisudvikling og markedsdynamik på MEXC.

Cofinex (CNX) Markedsinformation

Markedsværdi $ 18.11M Volumen (24 timer) -- Fuldt udvandet markedsværdi $ 139.28M Cirkulationsforsyning 65.00M Samlet Udbud 500,000,000.0

Den nuværende markedsværdi på Cofinex er $ 18.11M, med en 24-timers handelsvolumen på --. Det cirkulerende forsyning af CNX er 65.00M, med et samlet udbud på 500000000.0. Dens fuldstændigt udvandet værdi (FDV) er $ 139.28M.