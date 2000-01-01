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মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী শীর্ষ পেমেন্ট সমাধান টোকেনসমূহ

পেমেন্ট সমাধান সেক্টরের শীর্ষ-পারফর্মিং কয়েনগুলো এক্সপ্লোর করুন। নিচের কয়েনগুলোকে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন অনুযায়ী সাজানো হয়েছে, যা আপনাকে সহজেই মার্কেটের ট্রেন্ড ট্র্যাক করতে এবং ট্রেডিংয়ের সুযোগ খুঁজে পেতে সাহায্য করবে।

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কয়েন
প্রাইস
গত 7 দিন
অ্যাকশন
1
DASH
DASH
DASH
$ 32.42
-0.25%
+8.80%
+8.43%
$ 414.16M
$ 17.94K
2
Zebec Network
Zebec Network
ZBCN
$ 0.0019022
+0.94%
+16.46%
+16.55%
$ 185.56M
$ 139.51M
3
Telcoin
Telcoin
TEL
$ 0.001652
+0.61%
+14.08%
+12.99%
$ 159.58M
$ 128.85M
4
RealLink
RealLink
REAL
$ 0.08409
+0.70%
+13.64%
+16.78%
$ 116.57M
$ 3.93M
5
Huma Finance
Huma Finance
HUMA
$ 0.0217
-0.09%
+3.25%
+14.69%
$ 70.53M
$ 2.59M
6
Swop
Swop
SWOP
$ 0.00631436
0.00%
--
+2.29%
$ 63.14M
$ 26.18
7
Nano
Nano
XNO
$ 0.378369
-0.25%
+0.09%
+2.36%
$ 50.42M
$ 965.56K
8
Ozapay
Ozapay
OZA
$ 0.05205
+0.51%
+0.07%
+9.69%
$ 47.34M
$ 746.30
9
Alchemy
Alchemy
ACH
$ 0.004477
+0.31%
+6.54%
+10.40%
$ 44.78M
$ 15.19M
10
Concordium
Concordium
CCD
$ 0.003539
-0.53%
+5.25%
+9.85%
$ 44.73M
$ 30.93M
11
Request
Request
REQ
$ 0.05275
+0.13%
+4.08%
+4.10%
$ 42.03M
$ 1.10M
12
Keeta
Keeta
KTA
$ 0.07563
+0.08%
+8.51%
-20.41%
$ 41.97M
$ 1.33M
13
BitDCA
BitDCA
BDCA
$ 0.4845
+0.08%
+3.70%
+6.45%
$ 39.75M
$ 254.09K
14
Amp
Amp
AMP
$ 0.0003849
-0.16%
+7.07%
+0.60%
$ 33.39M
$ 200.13M
15
AI Analysis Token
AI Analysis Token
AIAT
$ 0.24083
-0.19%
-0.01%
-0.93%
$ 28.51M
$ 23.87K
16
Scandic Coin
Scandic Coin
SNC
$ 0.162402
+0.05%
-0.00%
+2.01%
$ 20.46M
$ 195.27K
17
Striker
Striker
STKRI
$ 0.302903
0.00%
--
0.00%
$ 15.94M
$ 8.01K
18
Credible Finance
Credible Finance
CRED
$ 0.65513
+0.06%
+0.25%
+12.78%
$ 14.85M
$ 728.90K
19
Beincom
Beincom
BIC
$ 0.00599593
-0.02%
+0.19%
+20.63%
$ 13.45M
$ 24.43
20
Epic Chain
Epic Chain
EPIC
$ 0.34
+0.44%
-2.94%
+1.67%
$ 11.43M
$ 904.30K
21
XTP
XTP
XTP
$ 0.00111249
+0.29%
+0.15%
+67.89%
$ 10.99M
$ 6.13K
22
MCOIN
MCOIN
MCOIN
$ 0.057446
+0.03%
+0.13%
+33.85%
$ 10.17M
$ 249.31K
23
EurocoinToken
EurocoinToken
ECTE
$ 0.099834
+1.05%
+0.12%
+18.86%
$ 9.98M
$ 106.55K
24
Soil
Soil
SOIL
$ 0.10258
-0.07%
+7.95%
+4.48%
$ 7.14M
$ 317.60K
25
Nimiq
Nimiq
NIM
$ 0.000417
0.00%
+0.24%
-12.03%
$ 5.90M
$ 29.56M
26
NetX
NetX
NETX
$ 0.2203
+1.34%
+15.04%
+4.82%
$ 5.08M
$ 345.90K
27
Populous
Populous
PPT
$ 0.089928
+1.80%
-0.08%
+1.84%
$ 4.71M
$ 7.01K
28
Wigl
Wigl
WIGL
$ 0.03282981
+0.24%
+0.06%
+5.40%
$ 3.70M
$ 10.69K
29
ZoidPay
ZoidPay
ZPAY
$ 0.00544096
0.00%
+0.06%
+24.86%
$ 3.35M
$ 1.91K
30
THAT
THAT
THAT
$ 0.00202288
-0.50%
-0.00%
+1.39%
$ 3.11M
$ 19.81K
31
The Digital Dinar
The Digital Dinar
DINAR
$ 0.149404
+0.74%
+0.12%
+15.08%
$ 2.97M
$ 2.22K
32
IBS
IBS
IBS
$ 0.00068891
0.00%
+0.00%
-0.41%
$ 2.77M
$ 138.18K
33
Zypto Token
Zypto Token
ZYPTO
$ 0.00287782
-0.45%
+0.11%
+2.15%
$ 2.57M
$ 3.56K
34
Jetvoy
Jetvoy
VOY
$ 2.181E-5
+0.28%
+19.20%
+21.44%
$ 2.18M
--
35
StarSlax
StarSlax
SSLX
$ 0.00021363
+0.84%
+0.01%
-7.97%
$ 2.14M
$ 94.76K
36
Superfluid
Superfluid
SUP
$ 0.00563669
+0.12%
+0.05%
-1.76%
$ 1.97M
$ 44.19K
37
Laqira Protocol
Laqira Protocol
LQR
$ 0.021936
+0.74%
-0.65%
+2.83%
$ 1.96M
$ 954.90K
38
Regent Coin
Regent Coin
REGENT
$ 0.662025
+0.01%
+0.01%
-12.59%
$ 1.92M
$ 987.17K
39
Pluton
Pluton
PLU
$ 0.11948
-2.36%
-0.05%
-7.27%
$ 1.67M
$ 23.43K
40
DucatusX
DucatusX
DUCX
$ 0.00601074
+0.03%
+0.06%
+2.76%
$ 1.67M
$ 21.57K
41
Kin
Kin
KIN
$ 4.85538E-7
+3.45%
+7.20%
+33.77%
$ 1.29M
--
42
xMoney
xMoney
XMN
$ 0.00122
+9.73%
+129.63%
+90.77%
$ 1.24M
$ 177.64M
43
QUP Coin
QUP Coin
QUP
$ 0.00054649
+0.65%
+0.29%
+9.51%
$ 1.09M
$ 679.63
44
ReddCoin
ReddCoin
RDD
$ 2.814E-5
-0.46%
+17.20%
+13.42%
$ 959.86K
--
45
SyFu Excavation Token
SyFu Excavation Token
EVT
$ 0.921084
-0.50%
-0.01%
-0.13%
$ 864.48K
$ 2.36K
46
MECCA
MECCA
MEA
$ 0.0002779
0.00%
--
+73.02%
$ 815.17K
$ 5.06
47
PointPay
PointPay
PXP
$ 0.02557
+0.04%
-12.63%
-8.18%
$ 767.70K
$ 6.56M
48
Baanx
Baanx
BXX
$ 0.002763
0.00%
+23.57%
+24.63%
$ 683.06K
$ 227.82K
49
azit
azit
AZIT
$ 0.00144036
+0.09%
-0.00%
-3.36%
$ 650.17K
$ 10.65K
50
Platform of meme coins
Platform of meme coins
PAYU
$ 1.147E-9
+0.70%
+4.10%
+3.89%
$ 622.85K
--

প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী

পেমেন্ট সমাধান টোকেন কী এবং এগুলো কেন জনপ্রিয়?
পেমেন্ট সমাধান টোকেনগুলো একটি শেয়ার করা থিম বা প্রযুক্তির উপর নিবদ্ধ ক্রিপ্টো প্রজেক্টগুলোর একটি গ্রুপকে উপস্থাপন করে। এই বিভাগটি উল্লেখযোগ্যভাবে ট্রেডারদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, যেখানে বর্তমানে MEXC-তে 80 টোকেন ট্র্যাক করা হচ্ছে এবং এগুলোর সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপ $1.56B।
এই মুহূর্তে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করা পেমেন্ট সমাধান টোকেন কোনটি?
MEXC-তে ট্র্যাক করা পেমেন্ট সমাধান টোকেনগুলোর মধ্যে, গত 24 ঘণ্টায় 129.63% প্রাইস পরিবর্তনের সাথে XMN সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে শক্তিশালী পারফরম্যান্স দেখিয়েছে। পারফরম্যান্স ডেটা রিয়েল-টাইমে আপডেট করা হয় এবং মার্কেটের অবস্থার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে।
MEXC-তে কতগুলো পেমেন্ট সমাধান টোকেন রয়েছে?
MEXC বর্তমানে ট্রেডযোগ্য এবং প্রি-লিস্টেড উভয় প্রজেক্ট কভার করে 80 পেমেন্ট সমাধান টোকেন ট্র্যাক করে। জনপ্রিয় পেমেন্ট সমাধান টোকেনগুলোর মধ্যে DASH, ZBCN, TEL অন্তর্ভুক্ত। বিভাগের বিবর্তনের সাথে সাথে নিয়মিত নতুন টোকেন যোগ করা হয়।
পেমেন্ট সমাধান বিভাগের মোট মার্কেট ক্যাপ কত?
সব পেমেন্ট সমাধান টোকেনের সম্মিলিত মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন আনুমানিক $1.56B। এই সংখ্যাটি বিভাগের সামগ্রিক মূল্যকে প্রতিফলিত করে এবং এটি রিয়েল-টাইম মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল।

ডিসক্লেইমার

পেমেন্ট সমাধান সেক্টরে ডিজিটাল অ্যাসেটের অন্তর্ভুক্তি, শ্রেণীবিভাগের নিয়ম এবং মার্কেট ডেটাসহ, স্বাধীন তৃতীয় পক্ষ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এই বিভাগে কোনো টোকেন তালিকাভুক্ত করা MEXC-এর পক্ষ থেকে কোনো সমর্থন, নিশ্চয়তা বা বিনিয়োগের সুপারিশ নয়। সব বিষয়বস্তু শুধুমাত্র তথ্যগত উদ্দেশ্যে প্রদান করা হয়েছে। ক্রিপ্টোকারেন্সির প্রাইস মার্কেটের ওঠানামার উপর নির্ভরশীল; অনুগ্রহ করে নিজের গবেষণা (DYOR) করুন এবং সতর্কতার সাথে ট্রেড করুন।