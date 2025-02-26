BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

নামBDCA

র‍্যাঙ্কNo.466

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.67%

সার্কুলেশন সরবরাহ75,145,141.97088365

সর্বোচ্চ সরবরাহ142,665,333

মোট সাপ্লাই142,665,333

সার্কুলেশন রেট0.5267%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ1.0670312413026701,2025-06-24

সর্বনিম্ন প্রাইস0.075,2025-02-26

পাবলিক ব্লকচেইনBSC

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_sourceডিসক্লেইমার: cmc দ্বারা প্রদত্ত ডেটা এবং এটি বিনিয়োগের পরামর্শ হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

