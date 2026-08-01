The Digital Dinar প্রাইস (DINAR)
আজ The Digital Dinar (DINAR)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.1502, যা গত 24 ঘণ্টায় 6.31% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান DINAR থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি DINAR-এর জন্য $ 0.1502।
The Digital Dinar বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 2,984,300 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 19.86M DINAR। গত 24 ঘণ্টায়, DINAR এর ট্রেড হয়েছে $ 0.140682 (নিম্ন) এবং $ 0.150796 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 0.174264 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.123239।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, DINAR গত ঘণ্টায় +0.45% এবং গত 7 দিনে +15.55% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.33K-তে পৌঁছেছে।
The Digital Dinar এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 2.98M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.33K। DINAR এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 19.86M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 19864485.85821308। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.98M।
+0.45%
+6.31%
+15.55%
+15.55%
আজকে, The Digital Dinar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.00892086 ছিল।
গত 30 দিনে, The Digital Dinar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0027476386 ছিল।
গত 60 দিনে, The Digital Dinar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, The Digital Dinar থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.00004262887936787 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ +0.00892086
|+6.31%
|30 দিন
|$ +0.0027476386
|+1.83%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.00004262887936787
|-0.00%
2040 সালে, The Digital Dinar এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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আজ The Digital Dinar-এর লাইভ মূল্য কত?
আজ, The Digital Dinar Tk18.479215613082168000 দামে ট্রেড করছে, গত ২৪ ঘন্টায় এর দামের পরিবর্তন হয়েছে 6.31%। এই দাম সবসময় পরিবর্তনশীল থাকে, যা রিয়েল-টাইম বাজারের মনোভাবকে প্রতিফলিত করে।
DINAR-এর বর্তমান অস্থিরতা কত?
২৪ ঘন্টার অস্থিরতার হার --%, যা টোকেনের দাম কত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে তার আভাস দেয়। উচ্চ অস্থিরতা বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে ট্রেডিং সুযোগ ও ঝুঁকি উভয়ই তৈরি করতে পারে।
The Digital Dinar-এর আজকের তরলতার অবস্থা কেমন?
The Digital Dinar-এর তরলতা স্কোর --/100, যা এক্সচেঞ্জগুলোতে বাজারের গভীরতার মূল্যায়ন করে। উচ্চ তরলতা সাধারণত সংকীর্ণ স্প্রেড এবং বাজার অর্ডারের জন্য ভালো নির্বাহ নিশ্চিত করে।
DINAR আজকে কোন কোন দামে ট্রেড করেছে?
গত ২৪ ঘন্টায়, এটি Tk17.30820912702813288000 থেকে Tk18.55254192803154864000 মধ্যে ট্রেড করেছে। এই পরিসর ট্রেডারদের স্বল্পমেয়াদী কৌশলের জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধ অঞ্চল বুঝতে সহায়তা করে।
DINAR-এর আজকের ট্রেডিং ভলিউম কত?
গত একদিনে মোট Tk-- ট্রেড হয়েছে। ভলিউমের স্পাইক প্রায়ই বড় দামের পরিবর্তন বা বাজারের মনোভাবের পরিবর্তনের আগে ঘটে।
বিনিয়োগকারীরা The Digital Dinar-এর ঝুঁকির মাত্রা কিভাবে বুঝবেন?
ঝুঁকি নির্ধারিত হয় অস্থিরতা, তরলতার গভীরতা, বাজারের র্যাঙ্ক এবং সরবরাহের বিতরণের উপর নির্ভর করে। একটি -- ভিত্তিক Solana Ecosystem,Payment Solutions,Solana Token-2022 অ্যাসেট হিসেবে, DINAR-এর ঝুঁকির প্রোফাইল ইকোসিস্টেমের আপডেট বা সারা শিল্পের প্রবণতার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হতে পারে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
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