AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

নামAMP

র‍্যাঙ্কNo.160

মার্কেট ক্যাপ$0.00

পুরোপুরি ডাইল্যুটেড মার্কেট ক্যাপ$0.00

মার্কেট শেয়ার0.0001%

ট্রেডিং ভলিউম/মার্কেট ক্যাপ (24h)0.01%

সার্কুলেশন সরবরাহ84,281,838,964.50209

সর্বোচ্চ সরবরাহ100,000,000,000

মোট সাপ্লাই99,719,872,269.91672

সার্কুলেশন রেট0.8428%

ইস্যু্র তারিখ--

যে প্রাইসে অ্যাসেটটি প্রথম ইস্যু করা হয়েছে--

সব সময়ের সর্বোচ্চ0.12107848,2021-06-16

সর্বনিম্ন প্রাইস0.00079463,2020-11-17

পাবলিক ব্লকচেইনETH

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

সেক্টর

সোশ্যাল মিডিয়া

etfindex:mc_etfindex_source

