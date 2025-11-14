NetX প্রাইস(NETX)
আজ NetX (NETX)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.8807, যা গত 24 ঘণ্টায় 19.53% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান NETX থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি NETX-এর জন্য $ 0.8807।
NetX বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #892 অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 14.67M এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 16.66M NETX। গত 24 ঘণ্টায়, NETX এর ট্রেড হয়েছে $ 0.87 (নিম্ন) এবং $ 1.109 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.9687184275031666 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.658241367627642।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, NETX গত ঘণ্টায় -2.20% এবং গত 7 দিনে +20.26% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 333.65K-তে পৌঁছেছে।
NetX এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 14.67M, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 333.65K। NETX এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 16.66M এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 20000000। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 17.61M।
NetX এর আজকের, 30 দিনের, 60 দিনের এবং 90 দিনের প্রাইস পরিবর্তন ট্র্যাক করুন:
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.213697
|-19.53%
|30 দিন
|$ -0.1139
|-11.46%
|60 দিন
|$ -0.468
|-34.71%
|90 দিন
|$ +0.3807
|+76.14%
আজ, NETX এর পরিবর্তন $ -0.213697 (-19.53%) রেকর্ড করা হয়েছে, যা এর সর্বশেষ মার্কেট অ্যাক্টিভিটিকে প্রতিফলিত করে।
গত 30 দিনে, প্রাইস $ -0.1139(-11.46%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্স দেখায়।
60 দিনের ভিউ প্রসারিত করলে, NETX এর প্রাইস $ -0.468 (-34.71%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা এর পারফরম্যান্স সম্পর্কে আরও ব্যাপক ধারণা দেয়।
90 দিনের ট্রেন্ড বিশ্লেষণ করলে, প্রাইস $ +0.3807 (+76.14%) দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, যা টোকেনটির দীর্ঘমেয়াদী ট্র্যাজেক্টরি সম্পর্কে ইনসাইট প্রদান করে।
আপনি কি NetX (NETX) এর সর্বকালীন প্রাইস হিস্টরি এবং প্রাইসের ওঠানামা আনলক করতে চান?
এখনই NetX প্রাইস হিস্টরি পৃষ্ঠাটি দেখুন।
2040 সালে, NetX এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.
NetX সম্পর্কে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য, হোয়াইটপেপার, অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এবং অন্যান্য প্রকাশনাগুলির মতো অতিরিক্ত রিসোর্সগুলি এক্সপ্লোর করার কথা বিবেচনা করুন:
