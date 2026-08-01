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SyFu Excavation Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.932823 USD। EVT-এর মার্কেট ক্যাপ 875,514 USD। EVT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!SyFu Excavation Token-এর আজকের লাইভ প্রাইস 0.932823 USD। EVT-এর মার্কেট ক্যাপ 875,514 USD। EVT-এ USD থেকে বাংলাদেশ-তে প্রাইসের রিয়েল-টাইম আপডেট, লাইভ চার্ট, মার্কেট ক্যাপ, 24-ঘণ্টার ভলিউম সহ আরও অনেক কিছু ট্র্যাক করুন!

EVT সম্পর্কে আরও

EVT প্রাইসের তথ্য

EVT কী

EVT হোয়াইটপেপার

EVT অফিসিয়াল ওয়েবসাইট

EVT টোকেনোমিক্স

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SyFu Excavation Token প্রাইস (EVT)

তালিকাভুক্ত নয়

1 EVT থেকে USD লাইভ প্রাইস:

$0.928103
$0.928103$0.928103
0.00%1D
mexc
এই টোকেন ডেটা থার্ড পার্টি থেকে সংগৃহ করা হয়েছে। MEXC শুধুমাত্র একটি তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে কাজ করে। MEXC Spotমার্কেটে তালিকাভুক্ত অন্যান্য টোকেনগুলি এক্সপ্লোর করুন!
USD
SyFu Excavation Token (EVT) লাইভ প্রাইস চার্ট
পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:09:41 (UTC+8)

SyFu Excavation Token-এর আজকের প্রাইস

আজ SyFu Excavation Token (EVT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.932823, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.44% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EVT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EVT-এর জন্য $ 0.932823

SyFu Excavation Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 875,514 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 938.55K EVT। গত 24 ঘণ্টায়, EVT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.904361 (নিম্ন) এবং $ 0.946508 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.83 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.424393

স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EVT গত ঘণ্টায় +0.66% এবং গত 7 দিনে +0.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.17K-তে পৌঁছেছে।

SyFu Excavation Token (EVT) এর মার্কেট তথ্য

$ 875.51K
$ 875.51K$ 875.51K

$ 2.17K
$ 2.17K$ 2.17K

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

938.55K
938.55K 938.55K

3,043,550.0
3,043,550.0 3,043,550.0

SyFu Excavation Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 875.51K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.17K। EVT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 938.55K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3043550.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.84M

SyFu Excavation Token-এর প্রাইসের ইতিহাস USD

24 ঘন্টার প্রাইস পরিবর্তনের পরিসর:
$ 0.904361
$ 0.904361$ 0.904361
24 ঘণ্টায় সর্বনিম্ন
$ 0.946508
$ 0.946508$ 0.946508
24 ঘণ্টায় সর্বোচ্চ

$ 0.904361
$ 0.904361$ 0.904361

$ 0.946508
$ 0.946508$ 0.946508

$ 1.83
$ 1.83$ 1.83

$ 0.424393
$ 0.424393$ 0.424393

+0.66%

-0.43%

+0.86%

+0.86%

SyFu Excavation Token (EVT) প্রাইসের হিস্টরি USD

আজকে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004094207778319037 ছিল।
গত 30 দিনে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0913349387 ছিল।
গত 60 দিনে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004624515794256 ছিল।

সময়সীমাপরিবর্তন (USD)পরিবর্তন (%)
আজ$ -0.004094207778319037-0.43%
30 দিন$ +0.0913349387+9.79%
60 দিন$ 0--
90 দিন$ -0.0004624515794256-0.00%

SyFu Excavation Token এর প্রাইস প্রেডিকশন

2030 সালের (4 বছরে) জন্য SyFu Excavation Token (EVT) প্রাইস প্রেডিকশন
উপরের প্রাইস প্রেডিকশন মডিউল অনুসারে, EVT এর 2030 সালের ভবিষ্যৎ প্রাইস হবে $ --, যার বৃদ্ধির হার 0.00%
SyFu Excavation Token (EVT) এর প্রাইস প্রেডিকশন 2040 এর জন্য (পরবর্তী 14 বছরে)

2040 সালে, SyFu Excavation Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।

MEXC টুলসমূহ
রিয়েল-টাইম দৃশ্যপট প্রক্ষেপণ এবং আরও ব্যক্তিগতকৃত বিশ্লেষণের জন্য ব্যবহারকারীরা MEXC-এর প্রাইস প্রেডিকশন টুল এবং AI মার্কেট ইনসাইট ব্যবহার করতে পারেন।
ডিসক্লেইমার: এই দৃশ্যগুলো কেবল উদাহরণস্বরূপ এবং শিক্ষামূলক; ক্রিপ্টোকারেন্সি ভোলাটাইল—সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে নিজেই গবেষণা (DYOR) করুন।
2026–2027 সালে SyFu Excavation Token এর প্রাইস কত হবে তা জানতে চান? EVT এর জন্য 2026–2027 পর্যন্ত প্রাইস প্রেডিকশন দেখতে আমাদের প্রাইস প্রেডিকশন পেজে যান, SyFu Excavation Token প্রাইস প্রেডিকশন ক্লিক করে।

MEXC হল শীর্ষস্থানীয় ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ যা বিশ্বব্যাপী 10 মিলিয়নেরও বেশি ইউজারদের দ্বারা বিশ্বস্ত। এটি বিস্তৃত টোকেন নির্বাচন, দ্রুততম টোকেন লিস্টিং এবং মার্কেটে সব থেকে ট্রেডিং ফি সহ এক্সচেঞ্জ হিসাবে সুপরিচিত। টপ-টিয়ার লিকুইডিটি এবং মার্কেটে সবচেয়ে প্রতিযোগিতামূলক ফি উপভোগ করতে এখনই MEXC-তে যোগ দিন!

SyFu Excavation Token সম্পর্কে

EVT-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?

বর্তমানে এটি Tk114.76589444635251132000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.43% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।

SyFu Excavation Token-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?

--/100 তরলতা স্কোর সহ, EVT উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।

EVT-এর দৈনিক ভলিউম কত?

গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের EVT বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।

SyFu Excavation Token-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?

টি Tk111.26419381533024324000 থেকে Tk116.44956998340330672000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।

EVT-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?

উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং EVT-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।

মানুষ আরও জিজ্ঞাসা করে: SyFu Excavation Token সম্পর্কে অন্যান্য প্রশ্ন

পৃষ্ঠাটি সর্বশেষ আপডেট করা হয়েছে: 2026-08-21 03:09:41 (UTC+8)

SyFu Excavation Token (EVT) গুরুত্বপূর্ণ শিল্প আপডেট

সময় (UTC+8)টাইপতথ্য
02-11 14:20:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21অন-চেইন ডেটা
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00ইন্ডাস্ট্রি সম্পর্কিত আপডেট
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