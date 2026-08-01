SyFu Excavation Token প্রাইস (EVT)
আজ SyFu Excavation Token (EVT)-এর লাইভ প্রাইস $ 0.932823, যা গত 24 ঘণ্টায় 0.44% পরিবর্তিত হয়েছে। বর্তমান EVT থেকে USD কনভার্সন রেট হলো প্রতি EVT-এর জন্য $ 0.932823।
SyFu Excavation Token বর্তমানে মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশনের ভিত্তিতে #- অবস্থানে রয়েছে, যার মার্কেট ক্যাপ $ 875,514 এবং সার্কুলেটিং সাপ্লাই 938.55K EVT। গত 24 ঘণ্টায়, EVT এর ট্রেড হয়েছে $ 0.904361 (নিম্ন) এবং $ 0.946508 (উচ্চ) এর মধ্যে, যা মার্কেটের কার্যক্রম প্রতিফলিত করে। এর সর্বকালের সর্বোচ্চ প্রাইস $ 1.83 এবং সর্বকালের সর্বনিম্ন প্রাইস $ 0.424393।
স্বল্পমেয়াদী পারফরম্যান্সে, EVT গত ঘণ্টায় +0.66% এবং গত 7 দিনে +0.86% পরিবর্তিত হয়েছে। গত দিন জুড়ে, মোট ট্রেডিং ভলিউম $ 2.17K-তে পৌঁছেছে।
SyFu Excavation Token এর বর্তমান মার্কেট ক্যাপ $ 875.51K, এবং 24 ঘণ্টার ট্রেডিং ভলিউম $ 2.17K। EVT এর বর্তমান সার্কুলেটিং সরবরাহ হচ্ছে 938.55K এবং মোট সরবরাহ হচ্ছে 3043550.0। এর ফুলি ডাইলিউটেড ভ্যালুয়েশন (FDV)) হলো $ 2.84M।
+0.66%
-0.43%
+0.86%
+0.86%
আজকে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.004094207778319037 ছিল।
গত 30 দিনে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ +0.0913349387 ছিল।
গত 60 দিনে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ 0 ছিল।
গত 90 দিনে, SyFu Excavation Token থেকে USD এর প্রাইস পরিবর্তন $ -0.0004624515794256 ছিল।
|সময়সীমা
|পরিবর্তন (USD)
|পরিবর্তন (%)
|আজ
|$ -0.004094207778319037
|-0.43%
|30 দিন
|$ +0.0913349387
|+9.79%
|60 দিন
|$ 0
|--
|90 দিন
|$ -0.0004624515794256
|-0.00%
2040 সালে, SyFu Excavation Token এর প্রাইস সম্ভাব্যভাবে 0.00% বৃদ্ধি পেতে পারে। এটি $ -- ট্রেডিং প্রাইসে পৌঁছাতে পারে।
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EVT-এর বর্তমান বাজার মূল্য কত?
বর্তমানে এটি Tk114.76589444635251132000 মূল্যে মূল্যায়ন করা হয়েছে, যা গত ২৪ ঘণ্টায় -0.43% পরিবর্তন দেখাচ্ছে। মূল্যের আপডেটগুলি লাইভ সমষ্টিকৃত বাজার ডেটা প্রতিফলিত করে।
SyFu Excavation Token-এর বিভিন্ন এক্সচেঞ্জে কতটুকু তরলতা রয়েছে?
--/100 তরলতা স্কোর সহ, EVT উচ্চ আয়তনের ট্রেডিং ভেন্যুতে স্থিতিশীল বাজার গভীরতা দেখাচ্ছে।
EVT-এর দৈনিক ভলিউম কত?
গত ২৪ ঘণ্টায়, ট্রেডাররা Tk-- মূল্যের EVT বিনিময় করেছে। উচ্চ ট্রেডিং ভলিউম আরও সঙ্কীর্ণ স্প্রেড এবং মসৃণ লেনদেনে অবদান রাখে।
SyFu Excavation Token-এর আজকের মূল্যের পরিসর কত?
টি Tk111.26419381533024324000 থেকে Tk116.44956998340330672000 মধ্যে ট্রেড করেছে, দিনের অস্থিরতার পরিসর ধরে রেখেছে।
EVT-এর বৈশ্বিক বাজারে প্রাপ্যতা এবং জনপ্রিয়তা কী নির্ধারণ করে?
উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্তি, ট্রেডিং পেয়ারের উপলব্ধতা, তরলতার গভীরতা এবং EVT-এর -- ইকোসিস্টেমে কতটা সুসংহত হওয়া রয়েছে।
|সময় (UTC+8)
|টাইপ
|তথ্য
|02-11 14:20:00
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