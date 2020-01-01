توكنوميكس Zero Ontology System (SOLFUNMEME) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zero Ontology System (SOLFUNMEME)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zero Ontology System (SOLFUNMEME) Solfunmeme was launched to help fund the Introspector LLC, which aims to be the first ZKML dao LLC in NJ. I am a one-man dev-sec-ops consulting company with financial and crypto experience. We are working on creating a dao to allow for holders of the token to sign transactions which are masked with zkp to guide the actions of the ai agents which are hosted on secure node operators which prove compliance via zkp and exposed zkml lattices for shared inference and use formal methods internally for proving compliance. الموقع الرسمي: https://www.solfunmeme.com الوثيقة البيضاء: https://github.com/meta-introspector/meta-meme اشتر SOLFUNMEME الآن!

توكنوميكس Zero Ontology System (SOLFUNMEME) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zero Ontology System (SOLFUNMEME)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 88.73K $ 88.73K $ 88.73K إجمالي العرض: $ 999.87M $ 999.87M $ 999.87M العرض المتداول: $ 965.96M $ 965.96M $ 965.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 91.84K $ 91.84K $ 91.84K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Zero Ontology System (SOLFUNMEME)

توكنوميكس Zero Ontology System (SOLFUNMEME): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zero Ontology System (SOLFUNMEME) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن SOLFUNMEME التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن SOLFUNMEME التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس SOLFUNMEME، استكشف السعر المباشر لتوكن SOLFUNMEME!

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