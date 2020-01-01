توكنوميكس ZENKOKU (CDB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول ZENKOKU (CDB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات ZENKOKU (CDB) We are building ZENKOKU ($CDB) — a utility-focused token project on Solana that integrates blockchain with Japan’s national-scale corporate data and financial infrastructure. Our goal is to provide real-world utility to a Web3 token, allowing it to be used for: 1.Press release payments by businesses 2.B2B settlements via on-chain corporate identity verification 3.Governance voting for ecosystem development 4.A Solana-native fundraising platform for Japanese startups ZENKOKU leverages a database of over 2400+ verified companies across Japan and aims to make Web3 accessible to traditional enterprises. All $CDB transactions will be recorded on Solana, bringing transparency and accountability. Additionally, we are developing a token burn and reward mechanism that redistributes value to long-term holders and incentivizes real business use. Our mission is to bridge Japan’s traditional corporate world and the decentralized economy through practical blockchain applications, starting with $CDB as a gateway. الموقع الرسمي: https://companydata.tsujigawa.com/ الوثيقة البيضاء: https://companydata.tsujigawa.com/zenkoku-cdb-whitepaper/ اشتر CDB الآن!

توكنوميكس ZENKOKU (CDB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار ZENKOKU (CDB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M إجمالي العرض: $ 969.46M $ 969.46M $ 969.46M العرض المتداول: $ 969.46M $ 969.46M $ 969.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00397408 $ 0.00397408 $ 0.00397408 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00114623 $ 0.00114623 $ 0.00114623 معرفة المزيد عن سعر ZENKOKU (CDB)

توكنوميكس ZENKOKU (CDB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس ZENKOKU (CDB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن CDB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن CDB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس CDB، استكشف السعر المباشر لتوكن CDB!

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