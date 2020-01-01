توكنوميكس Zenko Protocol (ZENKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Zenko Protocol (ZENKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Zenko Protocol (ZENKO) Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams. الموقع الرسمي: https://www.zenkoprotocol.com/zenko-token الوثيقة البيضاء: https://docsend.com/v/pywhd/whitepaperfromwebsite اشتر ZENKO الآن!

توكنوميكس Zenko Protocol (ZENKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Zenko Protocol (ZENKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 7.51M $ 7.51M $ 7.51M إجمالي العرض: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M العرض المتداول: $ 155.00M $ 155.00M $ 155.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 48.47M $ 48.47M $ 48.47M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.073649 $ 0.073649 $ 0.073649 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03016829 $ 0.03016829 $ 0.03016829 السعر الحالي: $ 0.0482319 $ 0.0482319 $ 0.0482319 معرفة المزيد عن سعر Zenko Protocol (ZENKO)

توكنوميكس Zenko Protocol (ZENKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Zenko Protocol (ZENKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ZENKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ZENKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ZENKO، استكشف السعر المباشر لتوكن ZENKO!

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