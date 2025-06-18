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سعر Zenko Protocol (ZENKO) المباشر لليوم هو USD 0.03463174 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ZENKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Zenko Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.22K - تغيير سعر Zenko Protocol خلال اليوم هو -6.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Zenko Protocol (ZENKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ -0.00236952791145914 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00236952791145914 -6.40% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Zenko Protocol (ZENKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenko Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03481257$ 0.03481257 $ 0.03481257 24 ساعة مرتفع $ 0.03892114$ 0.03892114 $ 0.03892114 عالية طوال الوقت $ 0.04689484$ 0.04689484 $ 0.04689484 تغير السعر (1 ساعة) -3.69% تغير السعر (1يوم) -6.40% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Zenko Protocol (ZENKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: