سعر Zenko Protocol (ZENKO)
سعر Zenko Protocol (ZENKO) المباشر لليوم هو USD 0.03463174. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ZENKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Zenko Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 111.22K
- تغيير سعر Zenko Protocol خلال اليوم هو -6.40%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ -0.00236952791145914 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Zenko Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00236952791145914
|-6.40%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Zenko Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.69%
-6.40%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Zenko is a real-world engagement protocol that connects brand campaigns with on-chain incentives. Users earn $ZENKO tokens by completing actions like learning, moving, or playing. Brands fund these actions to reduce cost-per-lead and generate impact. All rewards are backed by real demand, with token buybacks and verified good (e.g. trees planted, carbon offset) recorded on-chain. • Yield machine powered by ad budgets – brands fund the system, not holders. • 100% fee loop – 50% auto buybacks, 50% to holder-voted environmental and social impact projects. • One token, multi-dApp demand – Zenko powers Learn-to-Earn, Move-to-Earn, Shop-to-Earn, and Play-to-Earn experiences. • Real-world flywheel – Brands cut CPL by +35%, create measurable ESG outcomes, and vacuum tokens off-market. • Already live with enterprise clients – including Fortune 500 brands and pro sports teams.
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