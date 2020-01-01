توكنوميكس Yield Yak (YAK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yield Yak (YAK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yield Yak (YAK) Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. الموقع الرسمي: https://yieldyak.com/ اشتر YAK الآن!

توكنوميكس Yield Yak (YAK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yield Yak (YAK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M إجمالي العرض: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K العرض المتداول: $ 10.00K $ 10.00K $ 10.00K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 5.80M $ 5.80M $ 5.80M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 16,319.34 $ 16,319.34 $ 16,319.34 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 185.6 $ 185.6 $ 185.6 السعر الحالي: $ 581.42 $ 581.42 $ 581.42 معرفة المزيد عن سعر Yield Yak (YAK)

توكنوميكس Yield Yak (YAK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yield Yak (YAK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YAK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YAK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YAK، استكشف السعر المباشر لتوكن YAK!

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