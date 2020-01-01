توكنوميكس Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) The SocialFi “Yay!” provides a place where web2 and web3 meet, where users and investors co-exist, and where everyone can connect, create a community and earn rewards. Since January 2020, Yay! offers over 9 million users a place where users find their interests, get connected, create community, casually make group calls, and more. Now, we are building our tokenomics which require the participation of Web3 investors worldwide. Therefore, Yay! Staking Campaign is launched as part of our long-term vision. The Yay! Staking Campaign is designed to strengthen the Yay! ecosystem liquidity by allowing users to earn various rewards through participation. The campaign primarily targets Yay! supporters, encouraging them to stake their assets with protocol partners such as StakeStone, Kelp, and others via Yay! Dashboard. In return, participants can earn not only various points from these partners but also Yay! Gold and additional points along with future planned airdrop by Yay! الموقع الرسمي: https://dashboard.yay.space/ الوثيقة البيضاء: https://yay.gitbook.io/yay-staking اشتر YAYSTONE الآن!

توكنوميكس Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M إجمالي العرض: $ 970.80 $ 970.80 $ 970.80 العرض المتداول: $ 970.80 $ 970.80 $ 970.80 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,105.21 $ 4,105.21 $ 4,105.21 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,469.13 $ 1,469.13 $ 1,469.13 السعر الحالي: $ 3,846.34 $ 3,846.34 $ 3,846.34 معرفة المزيد عن سعر Yay StakeStone Ether (YAYSTONE)

توكنوميكس Yay StakeStone Ether (YAYSTONE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Yay StakeStone Ether (YAYSTONE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن YAYSTONE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن YAYSTONE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس YAYSTONE، استكشف السعر المباشر لتوكن YAYSTONE!

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