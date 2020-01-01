توكنوميكس Y8U (Y8U) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Y8U (Y8U)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Y8U (Y8U) Y8U.AI is a native decentralized protocol built on top of the Humans blockchain that combines content-addressable storage with smart contract-based consent management, allowing users to control how their traits, encoded as protected data NFTs (and ranging from voice recordings, face scans and beyond) are processed by AI Miners. الموقع الرسمي: https://y8u.ai الوثيقة البيضاء: https://y8u.ai/docs/Y8U-litepaper.pdf اشتر Y8U الآن!

توكنوميكس Y8U (Y8U) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Y8U (Y8U)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 368.98K $ 368.98K $ 368.98K إجمالي العرض: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M العرض المتداول: $ 293.10M $ 293.10M $ 293.10M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 368.98K $ 368.98K $ 368.98K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.111159 $ 0.111159 $ 0.111159 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00125674 $ 0.00125674 $ 0.00125674 السعر الحالي: $ 0.00126087 $ 0.00126087 $ 0.00126087 معرفة المزيد عن سعر Y8U (Y8U)

توكنوميكس Y8U (Y8U): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Y8U (Y8U) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن Y8U التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن Y8U التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس Y8U، استكشف السعر المباشر لتوكن Y8U!

توقعات سعر Y8U هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه Y8U؟ تجمع صفحة توقعات أسعار Y8U الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر Y8U الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!