سعر XONA AGENT اليوم

السعر المباشر لمشروع XONA AGENT (XONA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XONA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل XONA.

يحتل XONA AGENT حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 291,619، مع عرض متداول قدره 965.67M XONA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XONA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00155977، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك XONA بمقدار -0.55% خلال الساعة الماضية و-27.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 737.81.

معلومات سوق XONA AGENT (XONA)

القيمة السوقية $ 291.62K$ 291.62K $ 291.62K الحجم (24 ساعة) $ 737.81$ 737.81 $ 737.81 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 301.89K$ 301.89K $ 301.89K إمداد دورة التداول 965.67M 965.67M 965.67M إجمالي العرض 999,666,562.743506 999,666,562.743506 999,666,562.743506

القيمة السوقية الحالية لـ XONA AGENT هي $ 291.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 737.81. العرض المتداول لـ XONA يبلغ 965.67M، مع إجمالي عرض 999666562.743506. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 301.89K.