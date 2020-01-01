توكنوميكس XNET Mobile (XNET) اكتشف الرؤى الرئيسية حول XNET Mobile (XNET)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات XNET Mobile (XNET) $XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework. الموقع الرسمي: https://xnet.company/ الوثيقة البيضاء: https://docs.xnetmobile.com/token/ اشتر XNET الآن!

توكنوميكس XNET Mobile (XNET) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار XNET Mobile (XNET)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 3.10M $ 3.10M $ 3.10M إجمالي العرض: $ 1.31B $ 1.31B $ 1.31B العرض المتداول: $ 137.46M $ 137.46M $ 137.46M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 29.46M $ 29.46M $ 29.46M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.267945 $ 0.267945 $ 0.267945 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.01211358 $ 0.01211358 $ 0.01211358 السعر الحالي: $ 0.02275958 $ 0.02275958 $ 0.02275958 معرفة المزيد عن سعر XNET Mobile (XNET)

توكنوميكس XNET Mobile (XNET): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس XNET Mobile (XNET) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن XNET التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن XNET التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس XNET، استكشف السعر المباشر لتوكن XNET!

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