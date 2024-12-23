احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر XNET مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر XNET.

سعر XNET Mobile (XNET) المباشر لليوم هو USD 0.074541 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.95M . يتم تحديث سعر XNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق XNET Mobile الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.24K - تغيير سعر XNET Mobile خلال اليوم هو +0.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 66.34M

أداء سعر XNET Mobile (XNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ +0.00036363 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ -0.0243897108 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ -0.0203200331 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ -0.05676618407674788 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00036363 +0.49% 30 يوم $ -0.0243897108 -32.71% 60 يوم $ -0.0203200331 -27.26% 90 يوم $ -0.05676618407674788 -43.23%

تحليل سعر XNET Mobile (XNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر XNET Mobile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.072465$ 0.072465 $ 0.072465 24 ساعة مرتفع $ 0.076115$ 0.076115 $ 0.076115 عالية طوال الوقت $ 0.267945$ 0.267945 $ 0.267945 تغير السعر (1 ساعة) +0.76% تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) -10.82%

معلومات سوق XNET Mobile (XNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: