سعر XNET Mobile (XNET)
سعر XNET Mobile (XNET) المباشر لليوم هو USD 0.074541. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.95M. يتم تحديث سعر XNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق XNET Mobile الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 46.24K
- تغيير سعر XNET Mobile خلال اليوم هو +0.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 66.34M
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خلال اليوم، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ +0.00036363 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ -0.0243897108 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ -0.0203200331 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر XNET Mobile مقابل USD هو $ -0.05676618407674788 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00036363
|+0.49%
|30 يوم
|$ -0.0243897108
|-32.71%
|60 يوم
|$ -0.0203200331
|-27.26%
|90 يوم
|$ -0.05676618407674788
|-43.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر XNET Mobile: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.76%
+0.49%
-10.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$XNET is a utility token designed to power our decentralized mobile network, aiming to revolutionize the telecom industry by leveraging crowdsourced connectivity. XNET Mobile acts as a neutral host operator, incentivizing participation and rewarding contributors for offloading cellular data from major carriers. The token is designed to foster a self-sustaining economy, where deployers are incentivized to contribute to the growth and stability of the network. Through these mechanisms, XNET seeks to significantly expand its mobile network, empowering both users and operators within its framework.
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