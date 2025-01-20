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سعر xCREDI (XCREDI) المباشر لليوم هو USD 0.102966 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M . يتم تحديث سعر XCREDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق xCREDI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.20K - تغيير سعر xCREDI خلال اليوم هو -1.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 12.89M

أداء سعر xCREDI (XCREDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ -0.0012551813996272 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0012551813996272 -1.20% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر xCREDI (XCREDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر xCREDI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.100566$ 0.100566 $ 0.100566 24 ساعة مرتفع $ 0.109544$ 0.109544 $ 0.109544 عالية طوال الوقت $ 0.143297$ 0.143297 $ 0.143297 تغير السعر (1 ساعة) -1.04% تغير السعر (1يوم) -1.20% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق xCREDI (XCREDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: