سعر xCREDI (XCREDI)
سعر xCREDI (XCREDI) المباشر لليوم هو USD 0.102966. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.33M. يتم تحديث سعر XCREDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق xCREDI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 131.20K
- تغيير سعر xCREDI خلال اليوم هو -1.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 12.89M
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خلال اليوم، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ -0.0012551813996272 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر xCREDI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0012551813996272
|-1.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر xCREDI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.04%
-1.20%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Credefi Finance bridges the worlds of decentralized finance and the real economy, connecting crypto investors with established businesses in need of funding. Our platform delivers secure and transparent lending opportunities, offering investors stable and predictable returns while empowering small and medium-sized enterprises (SMEs) to thrive. With robust risk management and blockchain-powered innovation, Credefi is redefining traditional finance—bringing trust, efficiency, and tangible real-world impact to the Web3 lending ecosystem.
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€0.09987702
|1 XCREDI إلى USD
$0.102966
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RM0.463347
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₺3.66147096
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¥16.10079342
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₽10.58181582
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₹8.91376662
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Rp1,687.96694304
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₱6.02454066
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￡E.5.18639742
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R$0.62500362
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৳12.50933934
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₴4.3348686
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Bs5.66313
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Rs28.68838692
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₸54.623463
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