توكنوميكس Wrapped stETH (WSTETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped stETH (WSTETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped stETH (WSTETH) wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped. الموقع الرسمي: https://lido.fi/ اشتر WSTETH الآن!

توكنوميكس Wrapped stETH (WSTETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped stETH (WSTETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 14.64B $ 14.64B $ 14.64B إجمالي العرض: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M العرض المتداول: $ 3.26M $ 3.26M $ 3.26M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 14.64B $ 14.64B $ 14.64B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 7,256.02 $ 7,256.02 $ 7,256.02 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 558.54 $ 558.54 $ 558.54 السعر الحالي: $ 4,488.27 $ 4,488.27 $ 4,488.27 معرفة المزيد عن سعر Wrapped stETH (WSTETH)

توكنوميكس Wrapped stETH (WSTETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped stETH (WSTETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WSTETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WSTETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WSTETH، استكشف السعر المباشر لتوكن WSTETH!

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