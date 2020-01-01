توكنوميكس Wrapped HLP (WHLP) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped HLP (WHLP)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped HLP (WHLP) Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM. الموقع الرسمي: https://www.loopingcollective.org/wrapped-hlp اشتر WHLP الآن!

توكنوميكس Wrapped HLP (WHLP) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped HLP (WHLP)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M إجمالي العرض: $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M العرض المتداول: $ 6.52M $ 6.52M $ 6.52M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.59M $ 6.59M $ 6.59M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.019 $ 1.019 $ 1.019 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.915753 $ 0.915753 $ 0.915753 السعر الحالي: $ 1.002 $ 1.002 $ 1.002 معرفة المزيد عن سعر Wrapped HLP (WHLP)

توكنوميكس Wrapped HLP (WHLP): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped HLP (WHLP) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WHLP التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WHLP التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WHLP، استكشف السعر المباشر لتوكن WHLP!

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