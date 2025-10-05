معلومات سعر Wrapped HLP (WHLP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض $ 1.019
24 ساعة مرتفع $ 1.029
عالية طوال الوقت $ 1.048
أدنى سعر $ 0.915753
تغير السعر (1 ساعة) -0.07%
تغير السعر (1يوم) -0.06%
تغير السعر (7 أيام) +0.24%

سعر Wrapped HLP (WHLP) في الوقت الحقيقي هو $1.023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WHLP بين أدنى سعر $ 1.019 وأعلى سعر $ 1.029، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWHLP على الإطلاق هو $ 1.048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.915753.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WHLP -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و +0.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped HLP (WHLP)

القيمة السوقية $ 7.06M
الحجم (24 ساعة) --
القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.06M
إمداد دورة التداول 6.91M
إجمالي العرض 6,912,670.423358

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped HLP هي $ 7.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHLP يبلغ 6.91M، مع إجمالي عرض 6912670.423358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.06M.