سعر Wrapped HLP المباشر اليوم هو 1.023 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي WHLP إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر WHLP بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن WHLP

معلومات سعر WHLP

الموقع الرسمي لـ WHLP

اقتصاد توكن WHLP

توقعات سعر WHLP

شعار Wrapped HLP

سعر Wrapped HLP (WHLP)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 WHLP إلى USD:

$1.023
$1.023$1.023
0.00%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Wrapped HLP (WHLP) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:28:16 (UTC+8)

معلومات سعر Wrapped HLP (WHLP) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.019
$ 1.019$ 1.019
24 ساعة منخفض
$ 1.029
$ 1.029$ 1.029
24 ساعة مرتفع

$ 1.019
$ 1.019$ 1.019

$ 1.029
$ 1.029$ 1.029

$ 1.048
$ 1.048$ 1.048

$ 0.915753
$ 0.915753$ 0.915753

-0.07%

-0.06%

+0.24%

+0.24%

سعر Wrapped HLP (WHLP) في الوقت الحقيقي هو $1.023. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WHLP بين أدنى سعر $ 1.019 وأعلى سعر $ 1.029، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWHLP على الإطلاق هو $ 1.048، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.915753.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WHLP -0.07% على مدار الساعة الماضية، -0.06% على مدار 24 ساعة، و +0.24% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Wrapped HLP (WHLP)

$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M

--
----

$ 7.06M
$ 7.06M$ 7.06M

6.91M
6.91M 6.91M

6,912,670.423358
6,912,670.423358 6,912,670.423358

القيمة السوقية الحالية لـ Wrapped HLP هي $ 7.06M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WHLP يبلغ 6.91M، مع إجمالي عرض 6912670.423358. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.06M.

سجل سعر Wrapped HLP (WHLP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Wrapped HLP مقابل USD هو $ -0.000632953806937 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Wrapped HLP مقابل USD هو $ +0.0057678786 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Wrapped HLP مقابل USD هو $ +0.0139412394 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Wrapped HLP مقابل USD هو $ +0.0228182217987615 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000632953806937-0.06%
30 يوم$ +0.0057678786+0.56%
60 يوم$ +0.0139412394+1.36%
90 يوم$ +0.0228182217987615+2.28%

ما هو Wrapped HLP ( WHLP )

Wrapped HyperLiquidity Provider (WHLP), developed by Looping Collective, is a USD-denominated token that automatically deposits into HLP. Initially valued at 1.00 USD per WHLP, its value appreciates over time as HLP rewards accrue. WHLP is a tokenized representation of HyperLiquidity Provider (HLP), that enables holders to earn HLP’s yield while retaining full liquidity and DeFi composability on HyperEVM.

المصدر Wrapped HLP (WHLP)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Wrapped HLP (USD)

كم ستكون قيمة Wrapped HLP (WHLP) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Wrapped HLP (WHLP) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Wrapped HLP.

تحقق الآن من توقعات سعر Wrapped HLP!

عملة WHLP إلى العملات المحلية

توكنوميكس Wrapped HLP (WHLP)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Wrapped HLP (WHLP) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس WHLP والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Wrapped HLP (WHLP)

كم يساوي Wrapped HLP (WHLP) اليوم؟
سعر WHLP المباشر في USD هو USD 1.023، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر WHLP إلى USD الحالي؟
سعر WHLP إلى USD الحالي هو $ 1.023. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Wrapped HLP ؟
القيمة السوقية لعملة WHLP هي $ 7.06M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن WHLP؟
العرض المتداول لتوكن WHLP هو 6.91M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ WHLP؟
حقق WHLP سعرًا قياسيًا قدره 1.048 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ WHLP؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.915753 WHLP.
ما هو حجم تداول WHLP؟
حجم تداول WHLP المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع WHLP هذا العام؟
قد يرتفع WHLP هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر WHLP لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:28:16 (UTC+8)

إخلاء المسؤولية

