توكنوميكس Wrapped Energi (WNRG) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped Energi (WNRG)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped Energi (WNRG) Energi (NRG) is a next-generation proof-of-stake (PoS) cryptocurrency that combines smart contracts, decentralized governance, and a self-funding treasury. Energi was founded by Tommy World Power, who imagined a better, sustainable cryptocurrency that had the potential for mass adoption. The project has since grown to more than 60 team members and 225,000 community members, all working together to create a cryptocurrency for the future. الموقع الرسمي: https://www.energi.world/ اشتر WNRG الآن!

توكنوميكس Wrapped Energi (WNRG) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped Energi (WNRG)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 524.30K $ 524.30K $ 524.30K إجمالي العرض: $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M العرض المتداول: $ 14.42M $ 14.42M $ 14.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 524.30K $ 524.30K $ 524.30K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.57 $ 1.57 $ 1.57 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.02340507 $ 0.02340507 $ 0.02340507 السعر الحالي: $ 0.03635892 $ 0.03635892 $ 0.03635892 معرفة المزيد عن سعر Wrapped Energi (WNRG)

توكنوميكس Wrapped Energi (WNRG): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped Energi (WNRG) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WNRG التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WNRG التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WNRG، استكشف السعر المباشر لتوكن WNRG!

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