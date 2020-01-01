توكنوميكس Wrapped CTC (WCTC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped CTC (WCTC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped CTC (WCTC) WCTC is a wrapped ERC-20 version of native Creditcoin (CTC), enabling holders of mainnet CTC to access Ethereum-based liquidity. Users can swap native CTC for wCTC at a 1:1 ratio through the Creditcoin Foundation's swap tool, and trade wCTC against G-CRE on Uniswap, providing an additional path for mainnet token holders to access market liquidity. Creditcoin is a layer 1 EVM blockchain that enables developers to build multi-chain applications for real use cases, such as decentralized lending, real-world assets (RWAs), and decentralized physical infrastructure networks (DePIN). الموقع الرسمي: https://creditcoin.org/ اشتر WCTC الآن!

توكنوميكس Wrapped CTC (WCTC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped CTC (WCTC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M إجمالي العرض: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M العرض المتداول: $ 6.11M $ 6.11M $ 6.11M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.369622 $ 0.369622 $ 0.369622 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.186205 $ 0.186205 $ 0.186205 السعر الحالي: $ 0.198678 $ 0.198678 $ 0.198678 معرفة المزيد عن سعر Wrapped CTC (WCTC)

توكنوميكس Wrapped CTC (WCTC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped CTC (WCTC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WCTC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WCTC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WCTC، استكشف السعر المباشر لتوكن WCTC!

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