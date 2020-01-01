توكنوميكس Wrapped Beacon ETH (WBETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Wrapped Beacon ETH (WBETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Wrapped Beacon ETH (WBETH) WBETH is a liquid staking token, where 1 WBETH represents 1 ETH and the total staking rewards accrued by the ETH token on ETH Staking. WBETH will allow users to obtain immediate liquidity and participate in DeFi projects, while ensuring their eligibility to receive the corresponding ETH Staking rewards accrued. On-chain users can stake their ETH to obtain WBETH by interacting with the official smart contract provided by Binance. Binance users can wrap their BETH tokens to WBETH, and unwrap their WBETH to BETH tokens on the Binance ETH Staking page at zero fees. الموقع الرسمي: https://www.binance.com/en/wbeth اشتر WBETH الآن!

توكنوميكس Wrapped Beacon ETH (WBETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Wrapped Beacon ETH (WBETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 11.82B $ 11.82B $ 11.82B إجمالي العرض: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M العرض المتداول: $ 2.96M $ 2.96M $ 2.96M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 11.82B $ 11.82B $ 11.82B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,317.06 $ 4,317.06 $ 4,317.06 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,501.6 $ 1,501.6 $ 1,501.6 السعر الحالي: $ 3,988.76 $ 3,988.76 $ 3,988.76 معرفة المزيد عن سعر Wrapped Beacon ETH (WBETH)

توكنوميكس Wrapped Beacon ETH (WBETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Wrapped Beacon ETH (WBETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WBETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WBETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WBETH، استكشف السعر المباشر لتوكن WBETH!

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