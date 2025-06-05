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سعر WIDI (WIDI) المباشر لليوم هو USD 0.00231881 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M . يتم تحديث سعر WIDI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق WIDI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر WIDI خلال اليوم هو -14.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر WIDI (WIDI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ -0.000400647034360533 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000400647034360533 -14.73% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر WIDI (WIDI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر WIDI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0021399$ 0.0021399 $ 0.0021399 24 ساعة مرتفع $ 0.0028132$ 0.0028132 $ 0.0028132 عالية طوال الوقت $ 0.00475464$ 0.00475464 $ 0.00475464 تغير السعر (1 ساعة) -14.54% تغير السعر (1يوم) -14.73% تغير السعر (7 أيام) -23.00%

معلومات سوق WIDI (WIDI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: