سعر WIDI (WIDI)
سعر WIDI (WIDI) المباشر لليوم هو USD 0.00231881. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.32M. يتم تحديث سعر WIDI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق WIDI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر WIDI خلال اليوم هو -14.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ -0.000400647034360533 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر WIDI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000400647034360533
|-14.73%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر WIDI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-14.54%
-14.73%
-23.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Backed by the Solana Foundation with first of its kind tools & apps (Overlimit Grantee). The first and only mobile-native AI-powered App on Solana. WIDI App lets you auto-copy top traders without hunting for wallets and tap into AI-powered pre-trade analysis. Trading Leaders set their rules and earn fees every time someone copy their trades. The governance token $WIDI unlocks app perks and Hedge Fund access.
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