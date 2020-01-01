توكنوميكس WATCoin (WATC) اكتشف الرؤى الرئيسية حول WATCoin (WATC)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات WATCoin (WATC) Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. الموقع الرسمي: https://earnwithwat.com/ اشتر WATC الآن!

توكنوميكس WATCoin (WATC) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار WATCoin (WATC)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 24.78M $ 24.78M $ 24.78M إجمالي العرض: $ 55.56B $ 55.56B $ 55.56B العرض المتداول: $ 50.16B $ 50.16B $ 50.16B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 27.44M $ 27.44M $ 27.44M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00183688 $ 0.00183688 $ 0.00183688 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00023268 $ 0.00023268 $ 0.00023268 السعر الحالي: $ 0.00049293 $ 0.00049293 $ 0.00049293 معرفة المزيد عن سعر WATCoin (WATC)

توكنوميكس WATCoin (WATC): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس WATCoin (WATC) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن WATC التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن WATC التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس WATC، استكشف السعر المباشر لتوكن WATC!

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