توكنوميكس Virtu by Virtuals (VIRTU) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Virtu by Virtuals (VIRTU)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Virtu by Virtuals (VIRTU) Virtu is an innovative agent created and designed to strengthen the ecosystem of Virtuals on the Base blockchain. This agent has been conceived with the goal of driving the development and adoption of technological solutions within the Virtuals ecosystem, offering a set of support tools that facilitate collaboration, interaction, growth, and make everything easier for the user actually counts with buybot notifications, rug alerts, new launches notifications and the team is building other tools like trading bot الموقع الرسمي: https://virtuai.ink/ اشتر VIRTU الآن!

توكنوميكس Virtu by Virtuals (VIRTU) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Virtu by Virtuals (VIRTU)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 176.83K $ 176.83K $ 176.83K إجمالي العرض: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M العرض المتداول: $ 998.68M $ 998.68M $ 998.68M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 176.83K $ 176.83K $ 176.83K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01073685 $ 0.01073685 $ 0.01073685 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00012703 $ 0.00012703 $ 0.00012703 السعر الحالي: $ 0.00017706 $ 0.00017706 $ 0.00017706 معرفة المزيد عن سعر Virtu by Virtuals (VIRTU)

توكنوميكس Virtu by Virtuals (VIRTU): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Virtu by Virtuals (VIRTU) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIRTU التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIRTU التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIRTU، استكشف السعر المباشر لتوكن VIRTU!

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