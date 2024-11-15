توكنوميكس Vibe Cat (VIBE) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Vibe Cat (VIBE)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Vibe Cat (VIBE) Vibe is the world-famous dancing cat. The CA starts with SEXY and ends with PUMP. Just Vibe. Context: Vibe was deployed November 15th, 2024 and within two hours the dev abandonded the project. But the vibe can't be stopped and won't be stopped. CTO was followed by the OGs 0xPepes. 0xpepes was founded in 2017, investing $20M in winning memes and projects like Goat, ACT and Fantom, Casper & others. الموقع الرسمي: https://vibecat.com اشتر VIBE الآن!

توكنوميكس Vibe Cat (VIBE) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Vibe Cat (VIBE)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M إجمالي العرض: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M العرض المتداول: $ 982.38M $ 982.38M $ 982.38M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.03076981 $ 0.03076981 $ 0.03076981 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00115317 $ 0.00115317 $ 0.00115317 معرفة المزيد عن سعر Vibe Cat (VIBE)

توكنوميكس Vibe Cat (VIBE): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Vibe Cat (VIBE) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VIBE التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VIBE التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VIBE، استكشف السعر المباشر لتوكن VIBE!

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