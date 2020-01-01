توكنوميكس Validity (VAL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Validity (VAL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Validity (VAL) Radium is a Proof-of-Stake cryptocurrency that serves as the base blockchain for SmartChain Core which expands the utility of Radium far beyond that of a standard coin, with features such as identity-address linkage, proof-of-existence, file checksum verification and validation, and decentralized elections and voting. All of these features exist in a 100% distributed data-layer within the Radium blockchain. الموقع الرسمي: https://validitytech.com/ اشتر VAL الآن!

توكنوميكس Validity (VAL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Validity (VAL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 4.25M $ 4.25M $ 4.25M إجمالي العرض: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M العرض المتداول: $ 5.40M $ 5.40M $ 5.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.08M $ 7.08M $ 7.08M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 19.02 $ 19.02 $ 19.02 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00783037 $ 0.00783037 $ 0.00783037 السعر الحالي: $ 0.770875 $ 0.770875 $ 0.770875 معرفة المزيد عن سعر Validity (VAL)

توكنوميكس Validity (VAL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Validity (VAL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن VAL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن VAL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس VAL، استكشف السعر المباشر لتوكن VAL!

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