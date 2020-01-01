توكنوميكس UXD Stablecoin (UXD) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UXD Stablecoin (UXD)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UXD Stablecoin (UXD) UXD Protocol is an algorithmic stablecoin that is fully backed by a delta-neutral position using derivatives. UXD Protocol is non-custodial, and does not hold user's deposited crypto assets. Users can mint/redeem UXD on a permissionless basis.UXD users can mint 1 UXD for $1 worth of crypto assets. UXD does not require any over-collateralization. الموقع الرسمي: https://uxd.fi/ اشتر UXD الآن!

توكنوميكس UXD Stablecoin (UXD) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UXD Stablecoin (UXD)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 323.15K $ 323.15K $ 323.15K إجمالي العرض: $ 9.00M $ 9.00M $ 9.00M العرض المتداول: $ 323.60K $ 323.60K $ 323.60K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.99M $ 8.99M $ 8.99M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 5.03 $ 5.03 $ 5.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.052523 $ 0.052523 $ 0.052523 السعر الحالي: $ 0.998559 $ 0.998559 $ 0.998559 معرفة المزيد عن سعر UXD Stablecoin (UXD)

توكنوميكس UXD Stablecoin (UXD): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UXD Stablecoin (UXD) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UXD التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UXD التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UXD، استكشف السعر المباشر لتوكن UXD!

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