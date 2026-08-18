سعر Utopian Contributor Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Utopian Contributor Coin (UTCC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UTCC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل UTCC.

يحتل Utopian Contributor Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,802.37، مع عرض متداول قدره 996.93M UTCC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UTCC بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00103597، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك UTCC بمقدار -0.08% خلال الساعة الماضية و-21.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Utopian Contributor Coin (UTCC)

القيمة السوقية $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.80K$ 15.80K $ 15.80K إمداد دورة التداول 996.93M 996.93M 996.93M إجمالي العرض 996,933,121.270297 996,933,121.270297 996,933,121.270297

القيمة السوقية الحالية لـ Utopian Contributor Coin هي $ 15.80K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ UTCC يبلغ 996.93M، مع إجمالي عرض 996933121.270297. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.80K.