توكنوميكس Usual USD (USD0) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Usual USD (USD0)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Usual USD (USD0) USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. الموقع الرسمي: https://usual.money الوثيقة البيضاء: https://docs.usual.money/ اشتر USD0 الآن!

توكنوميكس Usual USD (USD0) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Usual USD (USD0)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 583.30M $ 583.30M $ 583.30M إجمالي العرض: $ 584.65M $ 584.65M $ 584.65M العرض المتداول: $ 584.65M $ 584.65M $ 584.65M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 583.30M $ 583.30M $ 583.30M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 السعر الحالي: $ 0.997699 $ 0.997699 $ 0.997699 معرفة المزيد عن سعر Usual USD (USD0)

توكنوميكس Usual USD (USD0): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Usual USD (USD0) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USD0 التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USD0 التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USD0، استكشف السعر المباشر لتوكن USD0!

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