توكنوميكس USSI (USSI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول USSI (USSI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات USSI (USSI) The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate. الموقع الرسمي: https://ssi.sosovalue.com/ اشتر USSI الآن!

توكنوميكس USSI (USSI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار USSI (USSI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 8.53M $ 8.53M $ 8.53M إجمالي العرض: $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M العرض المتداول: $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 8.53M $ 8.53M $ 8.53M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.058 $ 1.058 $ 1.058 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.981961 $ 0.981961 $ 0.981961 السعر الحالي: $ 1.013 $ 1.013 $ 1.013 معرفة المزيد عن سعر USSI (USSI)

توكنوميكس USSI (USSI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس USSI (USSI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USSI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USSI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USSI، استكشف السعر المباشر لتوكن USSI!

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