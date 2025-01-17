احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USSI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USSI.

سعر USSI (USSI) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 908.57K . يتم تحديث سعر USSI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق USSI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.95K - تغيير سعر USSI خلال اليوم هو +0.08% - لديه عرض متداول بقيمة USD 893.97K

أداء سعر USSI (USSI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر USSI مقابل USD هو $ +0.0008373 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر USSI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر USSI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر USSI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0008373 +0.08% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر USSI (USSI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر USSI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.008$ 1.008 $ 1.008 24 ساعة مرتفع $ 1.018$ 1.018 $ 1.018 عالية طوال الوقت $ 1.026$ 1.026 $ 1.026 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.08% تغير السعر (7 أيام) +0.03%

معلومات سوق USSI (USSI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: