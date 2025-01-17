سعر USSI (USSI)
سعر USSI (USSI) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 908.57K. يتم تحديث سعر USSI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق USSI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.95K
- تغيير سعر USSI خلال اليوم هو +0.08%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 893.97K
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خلال اليوم، كان سعر USSI مقابل USD هو $ +0.0008373 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر USSI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر USSI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر USSI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0008373
|+0.08%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر USSI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.08%
+0.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SoSoValue Index Protocol is a cutting-edge spot index solution designed to make crypto investments simple and secured. SSI Protocol leverages on-chain smart contracts to repackage multi-chain, multi-asset portfolios into Wrapped Tokens (SSI). These tokens represent a basket of underlying assets, enabling Wrapped Tokens to track the value fluctuations of the spots basket, effectively achieving the effects of passive index investing. USSI is a delta-neutral funding rate product, utilizing systematic delta hedging strategies to maintain a delta-neutral exposure while optimizing returns through funding rate.
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