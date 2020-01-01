توكنوميكس USDtb (USDTB) اكتشف الرؤى الرئيسية حول USDtb (USDTB)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات USDtb (USDTB) USDtb shares characteristics with existing fiat stablecoins such as USDC or USDT, seeking to maintain a stable value pegged to the US dollar by utilizing cash or cash-equivalent reserves. Users are able to transfer USDtb freely and without restriction. USDtb is able to scale without practical constraints given the use of Blackrock’s BUIDL as the primary reserve asset, representing the vast majority (90%) of the overall reserves - the highest BUIDL allocation of any stablecoin. الموقع الرسمي: https://usdtb.money/ اشتر USDTB الآن!

توكنوميكس USDtb (USDTB) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار USDtb (USDTB)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B إجمالي العرض: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B العرض المتداول: $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.44B $ 1.44B $ 1.44B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.018 $ 1.018 $ 1.018 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.900502 $ 0.900502 $ 0.900502 السعر الحالي: $ 0.999913 $ 0.999913 $ 0.999913 معرفة المزيد عن سعر USDtb (USDTB)

توكنوميكس USDtb (USDTB): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس USDtb (USDTB) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن USDTB التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن USDTB التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس USDTB، استكشف السعر المباشر لتوكن USDTB!

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