توكنوميكس Urolithin A ($URO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Urolithin A ($URO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Urolithin A ($URO) $URO token represents longevity experiments performed with the compound Urolithin A. These experiments are live-streamed on Pump Science. What is Pump Science? Pump Science is a gamified longevity research platform. Users can speculate on life-extending compounds, stream live experiment data, and submit your own longevity cocktails for testing on model organisms. What is Urolithin A? Urolithin A is a compound that your body makes when you eat foods rich in ellagitannins, like pomegranates. What makes it special is its ability to give your cells a “spring cleaning.” It helps clear out old, dysfunctional mitochondria—the energy factories of the cell—allowing the fresh, healthy ones to thrive. This process, known as mitophagy, has been shown to extend the lifespan of C. elegans by making their cells more efficient and energetic. In human studies, Urolithin A has shown promise in boosting muscle health and energy, which tend to decline as we age. Think of it as a reset button for your cells, helping to keep them functioning at their best. While we’re still uncovering its full potential, Urolithin A is a fascinating link between diet, gut health, and longevity. الموقع الرسمي: https://pump-science-app.vercel.app/experiments/URO الوثيقة البيضاء: https://pumpscience.gitbook.io/pump.science اشتر $URO الآن!

توكنوميكس Urolithin A ($URO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Urolithin A ($URO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M إجمالي العرض: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M العرض المتداول: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.144324 $ 0.144324 $ 0.144324 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00139615 $ 0.00139615 $ 0.00139615 السعر الحالي: $ 0.00169008 $ 0.00169008 $ 0.00169008 معرفة المزيد عن سعر Urolithin A ($URO)

توكنوميكس Urolithin A ($URO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Urolithin A ($URO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن $URO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن $URO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس $URO، استكشف السعر المباشر لتوكن $URO!

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