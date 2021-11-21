توكنوميكس UniX (UNIX) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UniX (UNIX)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UniX (UNIX) UniX Gaming is a decentralized autonomous organization (DAO), which is bridging the gap between Play-To-Earn games and the most essential part of the Metaverse, the Players. UniX Gaming offers a wide range of utility with it’s Token; be involved with DAO Vaults generating high yield returns, access to the IGO launchpad which will onboard the latest Play-To-Earn titles. 💰 📖 Lightpaper | Website 🤝 UniX Gaming Partners Pluto Digital | Scrypt | LD Capital | Akatsuki | AU21 Capital | SL 2 Capital The biggest Metaverse Guild UniX Gaming with over 188,000 members on Discord. Take an active role in building the UniX Gaming Ecosystem alongside their 500,000 strong following. UniX Gaming is a DAO V2, an enhanced DAO to the recently adopted DAOs in the Metaverse. الموقع الرسمي: https://unixgaming.org الوثيقة البيضاء: https://unixgaming.org/wp-content/uploads/2021/11/UniX-Litepaper_21.11.21_v1.0.pdf اشتر UNIX الآن!

توكنوميكس UniX (UNIX) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UniX (UNIX)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 72.88K $ 72.88K $ 72.88K إجمالي العرض: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M العرض المتداول: $ 244.91M $ 244.91M $ 244.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 72.88K $ 72.88K $ 72.88K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.48 $ 1.48 $ 1.48 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 السعر الحالي: $ 0.00029758 $ 0.00029758 $ 0.00029758 معرفة المزيد عن سعر UniX (UNIX)

توكنوميكس UniX (UNIX): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UniX (UNIX) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNIX التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNIX التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNIX، استكشف السعر المباشر لتوكن UNIX!

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