سعر Unisocks (SOCKS)
سعر Unisocks (SOCKS) المباشر لليوم هو USD 2,751.87. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 822.79K. يتم تحديث سعر SOCKS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Unisocks الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 130.15
- تغيير سعر Unisocks خلال اليوم هو +9.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 298.99
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خلال اليوم، كان سعر Unisocks مقابل USD هو $ +242.29 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Unisocks مقابل USD هو $ -2,425.8721971330 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Unisocks مقابل USD هو $ -2,239.8812842560 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Unisocks مقابل USD هو $ -13,535.917558558453 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +242.29
|+9.65%
|30 يوم
|$ -2,425.8721971330
|-88.15%
|60 يوم
|$ -2,239.8812842560
|-81.39%
|90 يوم
|$ -13,535.917558558453
|-83.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Unisocks: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.79%
+9.65%
-34.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SOCKS is a token that entitles you to 1 real pair of limited edition socks, shipped anywhere in the world. You can sell the token back at any time. To get a real pair, redeem a $SOCKS token. $SOCKS tokens are listed starting at $12 USD. Each buy/sell will move the price. The increase or decrease follows a bonding curve. $SOCKS will eventually find an equillibrium based on market demand. Buying or selling socks uses the uniswap protocol and accepts any token input as a payment method. The pool of SOCKS is a uniswap pool where 500 SOCKS tokens were deposited along with the starting value of ETH.
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