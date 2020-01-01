توكنوميكس UNION Protocol Governance (UNN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول UNION Protocol Governance (UNN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات UNION Protocol Governance (UNN) UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors. الموقع الرسمي: https://unn.finance اشتر UNN الآن!

توكنوميكس UNION Protocol Governance (UNN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار UNION Protocol Governance (UNN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 109.88K $ 109.88K $ 109.88K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 615.06M $ 615.06M $ 615.06M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 178.65K $ 178.65K $ 178.65K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.124261 $ 0.124261 $ 0.124261 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00017869 $ 0.00017869 $ 0.00017869 معرفة المزيد عن سعر UNION Protocol Governance (UNN)

توكنوميكس UNION Protocol Governance (UNN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس UNION Protocol Governance (UNN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNN، استكشف السعر المباشر لتوكن UNN!

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