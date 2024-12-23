سعر UNION Protocol Governance (UNN)
سعر UNION Protocol Governance (UNN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.12K. يتم تحديث سعر UNN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق UNION Protocol Governance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.07
- تغيير سعر UNION Protocol Governance خلال اليوم هو +0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 615.06M
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خلال اليوم، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.71%
|30 يوم
|$ 0
|+6.85%
|60 يوم
|$ 0
|+21.93%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر UNION Protocol Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.49%
+0.71%
-20.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.
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