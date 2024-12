ما هو UNION Protocol Governance ( UNN )

UNION is a technology platform that combines bundled protection and a liquid secondary market with a multi-token model. DeFi participants manage their multi-layer risks across smart contracts and protocols in one scalable system. UNION decreases the barriers to entry for retail users and lays the foundation for institutional investors.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر UNION Protocol Governance (UNN) الموقع الرسمي