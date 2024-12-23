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سعر UNION Protocol Governance (UNN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 123.12K . يتم تحديث سعر UNN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق UNION Protocol Governance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 26.07 - تغيير سعر UNION Protocol Governance خلال اليوم هو +0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 615.06M

أداء سعر UNION Protocol Governance (UNN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر UNION Protocol Governance مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.71% 30 يوم $ 0 +6.85% 60 يوم $ 0 +21.93% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر UNION Protocol Governance (UNN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر UNION Protocol Governance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.124261$ 0.124261 $ 0.124261 تغير السعر (1 ساعة) -1.49% تغير السعر (1يوم) +0.71% تغير السعر (7 أيام) -20.16%

معلومات سوق UNION Protocol Governance (UNN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: