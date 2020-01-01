توكنوميكس Unagi Token (UNA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Unagi Token (UNA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Unagi Token (UNA) UNA token is Unagi's web3 gaming ecosystem token. It is your universal ticket to the entire range of Unagi games, offering a seamless experience across various genres and platforms including Ultimate Champions, Persona and many more to come! We’re creating a cohesive, interconnected gaming environment. One token, many worlds. الموقع الرسمي: https://www.unagi.games/ اشتر UNA الآن!

توكنوميكس Unagi Token (UNA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Unagi Token (UNA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 20.98M $ 20.98M $ 20.98M إجمالي العرض: $ 990.63M $ 990.63M $ 990.63M العرض المتداول: $ 626.80M $ 626.80M $ 626.80M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 33.16M $ 33.16M $ 33.16M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.154495 $ 0.154495 $ 0.154495 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00648287 $ 0.00648287 $ 0.00648287 السعر الحالي: $ 0.0335676 $ 0.0335676 $ 0.0335676 معرفة المزيد عن سعر Unagi Token (UNA)

توكنوميكس Unagi Token (UNA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Unagi Token (UNA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن UNA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن UNA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس UNA، استكشف السعر المباشر لتوكن UNA!

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