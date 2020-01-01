توكنوميكس Tritcoin (TRIT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tritcoin (TRIT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tritcoin (TRIT) $TRIT is a next-generation token powering Fractal Tech Corp’s quantum-secure encrypted blockchain, built on base-3 (ternary) cryptography. Utilizing 3466-TRIT encryption, zk-SNARKs, and Reed-Solomon error correction in GF(3^m), the project enables post-quantum secure transactions, encrypted audio NFTs, and privacy-preserving smart contracts. Unlike traditional blockchains that rely on binary cryptographic methods, $TRIT introduces a ternary-based encryption model, making it inherently more resilient to quantum computing attacks. The ecosystem supports on-chain encrypted audio NFTs, allowing artists and collectors to securely store, trade, and verify digital assets with integrated zero-knowledge proofs (ZKPs) for privacy. Built on Solana, $TRIT ensures fast, low-cost transactions while maintaining a high level of cryptographic security. The project is designed to facilitate private DeFi transactions, encrypted media ownership, and a decentralized marketplace, offering quantum resistance and advanced encryption solutions for blockchain applications. الموقع الرسمي: https://tritcoin.vercel.app الوثيقة البيضاء: https://finalprotocol.vercel.app/whitepaper اشتر TRIT الآن!

توكنوميكس Tritcoin (TRIT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tritcoin (TRIT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 152.23K $ 152.23K $ 152.23K إجمالي العرض: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M العرض المتداول: $ 999.25M $ 999.25M $ 999.25M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 152.23K $ 152.23K $ 152.23K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00304583 $ 0.00304583 $ 0.00304583 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00015188 $ 0.00015188 $ 0.00015188 السعر الحالي: $ 0.00015232 $ 0.00015232 $ 0.00015232 معرفة المزيد عن سعر Tritcoin (TRIT)

توكنوميكس Tritcoin (TRIT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tritcoin (TRIT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TRIT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TRIT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TRIT، استكشف السعر المباشر لتوكن TRIT!

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