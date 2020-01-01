توكنوميكس Tokoin (TOKO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Tokoin (TOKO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Tokoin (TOKO) Tokoin, a Technology company Providing blockchain solutions to business, individuals and governments. Proudly backed by local government bodies. At the heart of it all it’s our premiere $TOKO token which is an integral part of our current and future projects developments in NFT, De-fi, Play To Earn Games, Layer 2 Solution and our very own Tokoin Foundation. Currently $TOKO is utilised by an NFT Play To Earn game, The Realm of Frontera, to purchase it’s NFT and as it’s utility and reward token. Our Vision and Mission is to make blockchain technology accessible and easy to use by everyone and useful for it’s community الموقع الرسمي: https://www.tokoin.io/ الوثيقة البيضاء: https://www.tokoin.io/whitepaper/Whitepaper.pdf?id=93463cf8ec8457c6c862 اشتر TOKO الآن!

توكنوميكس Tokoin (TOKO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Tokoin (TOKO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 338.25K $ 338.25K $ 338.25K إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 1.87B $ 1.87B $ 1.87B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 361.59K $ 361.59K $ 361.59K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.177662 $ 0.177662 $ 0.177662 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00018072 $ 0.00018072 $ 0.00018072 معرفة المزيد عن سعر Tokoin (TOKO)

توكنوميكس Tokoin (TOKO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Tokoin (TOKO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن TOKO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن TOKO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس TOKO، استكشف السعر المباشر لتوكن TOKO!

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